La Serie A è iniziata nel segno di Castrovilli

La Spezia - Si è aperta con la vittoria della Fiorentina sul Torino (1-0, Castrovilli) la nuova stagione di Serie A che vedrà per la prima volta anche lo Spezia. Gli aquilotti esordiranno domenica prossima contro il Sassuolo mentre mercoledì 30 settembre recupereranno la sfida contro l'Udinese in programma in questa prima giornata.

Ieri sera intanto nell'altro anticipo Verona e Roma non sono andate oltre lo 0-0 al Bentegodi mentre oggi si ripartirà con Parma-Napoli alle 12.30 e Genoa-Crotone alle 15.00 mentre alle 18.00 scenderanno in campo Sassuolo e Cagliari. Questa sera chiuderà Juventus-Sampdoria mentre domani, alle 21.00 toccherà a Milan e Bologna. Rinviate al 30 settembre anche Benevento-Inter e Lazio-Atalanta.