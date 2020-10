La Sampdoria tenta Ferrer, che non parte per Milano

Italiano ha deciso di non convocarlo per domani: "Non l'ho visto sereno".

La Spezia - Vincenzo Italiano rinuncia a Salva Ferrer. Il difensore catalano non sarà dunque fra i convocati per la sfida di domani al Meazza contro il Milan per scelta del tecnico che di concerto con la società da' un segnale al giocatore e al sul entourage.

“Non l’ho visto sereno... speriamo che il calciomercato finisca”, le due frasi sibilline del tecnico nel breve commento alla notizia da lui stesso ufficializzata nella conferenza stampa che precede la partenza per Milano.

Il pressing della Sampdoria si è intensificato negli ultimi giorni e il club di Via Melara ha deciso di tutelarsi. Non ci si può permettere di scendere in campo con una qualsiasi distrazione, da qui la scelta di tenerlo fuori dalla rosa dei convocati. Chiaro che nei prossimi giorni si capiranno le intenzioni del calciatore ma al momento sarebbe errato escludere un qualsiasi epilogo della vicenda.



