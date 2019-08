La Samp tra Ferrero e Vialli arriva con un buon seguito di tifosi

La Spezia - E' in pratica la prima occasione di vedere la squadra di Eusebio Di Francesco dalle parte di Genova, più o meno. Spicca il dato dei tifosi ospiti per l'amichevole di mercoledì sera tra Spezia e Sampdoria al "Picco" quando ancora mancano due giorni e mezzo all'evento. Al momento in Curva Piscina venduti circa 300 biglietti sui novecento totali, in pratica un terzo del dato parziale. Tanti incroci: quello di Angelozzi con il tecnico che ebbe per due anni a Sassuolo, degli ex compagni con Tommaso Augello (in buona luce per tutto il precampionato), di Fabrizio Lorieri con il "Picco" che ha frequentato spesso la scorsa stagione.

Curiosità per vedere se una puntanta della trattativa per la cessione dei genovesi passerà anche dall'appuntamento di Viale Fieschi. Gianluca Vialli e la cordata che rappresenta ha già formulato un'offerta per rilevare la Samp dal vulcanico imprenditore romano, voci genovesi dicono che l'affare si farà ma intanto manca la quadra economica.