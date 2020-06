La Salernitana propone le bandiere "a riscatto" per colorare l'Arechi

La Spezia - Mentre si avvicina rapidamente la ripresa del campionato, proseguono le iniziative dei vari club per cercare di colorare e rendere meno freddi gli stati che saranno vuoti. Se lo Spezia nei giorni scorsi ha invitato i propri tifosi a dare sfogo alla fantasia creando magliette da posizionare sui seggiolini della tribuna, la Salernitana ha potato invece per un'altra idea. Da domani infatti i sostenitori granata potranno acquistare delle bandiere che saranno apposte sui seggiolini dell'Arechi per tutte le gare interne restanti (l'ultima proprio contro gli aquilotti). Al termine della stagione i supporter riceveranno indietro il proprio vessillo autografato dai giocatori.