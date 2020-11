La Run for Children è virtuale, ma la solidarietà e la corsa sono reali

La Spezia - Eccoci con un’edizione speciale della Run For Children, VIRTUAL RFC CORRI CON VITTORIO, una corsa virtuale individuale, che però ci unisce tutti per un buona causa.



In ricordo del nostro amico Vittorio Baudone dall’1 al 13 DICEMBRE prossimi corriamo dove vogliamo i 5 chilometri della Run For Children per donare alla FONDAZIONE AIRC per la Ricerca sul Cancro.



A tutti i partecipanti verrà dato un braccialetto commemorativo; non mancheranno la classifica finale e premi a sorteggio.



Restiamo uniti anche a distanza, con la passione che ci contraddistingue!







REGOLAMENTO Virtual RFC Corri con Vittorio

La Virtual RFC Corri con Vittorio è un evento podistico individuale con finalità benefica. I proventi saranno interamente devoluti all’associazione AIRC, Associazione italiana Ricerca sul cancro, in memoria di Vittorio Baudone un nostro tesserato recentemente scomparso.







Chi puo’ partecipare

Tutti possono partecipare alla Virtual RFC Corri con Vittorio. Non è richiesto nessun tesseramento né l’idoneità sportiva.







Data di svolgimento

L’evento si svolgerà tra le ore 00:00 (GMT+1) dell’1 dicembre 2020 e le ore 24:00 (GMT+1) del 13 dicembre 2020.







Percorsi

Si può scegliere un percorso a piacere, di 5 km, da percorrere in maniera individuale, secondo le misure imposte dalle autorità locali nel pieno rispetto del DPCM vigente al momento dello svolgimento.







Come iscriversi

Le iscrizioni si effettuano mandando una mail all’indirizzo speziamarathon@gmail.com indicando nome, cognome, data di nascita, residenza ed eventuale nome della Società Sportiva di appartenenza. Si dovrà allegare copia del versamento da effettuare all’ IBAN IT78I0623010758000057103307 (intestare a Spezia Marathon DLF) indicando come causale Iscrizione Virtual RFC Corri Con Vittorio.



La Società Spezia Marathon DLF si riserva il diritto di verificare le informazioni fornite dal partecipante e, in particolare, di richiedere in qualsiasi momento e a propria discrezione prova dell’età, dell’identità e/o di ogni altro dato fornito in fase di iscrizione.



Iscrizioni con indirizzi e-mail errati, utilizzo di pseudonimi o con informazioni non corrette, potranno essere ritenute non valide.







Cosa comprende l’iscrizione

L’iscrizione alla Virtual RFC Corri con Vittorio comprende:



Invio del pettorale dell’evento in formato elettronico e stampabile, provvisto di numero e nome del partecipante;

Braccialetto celebrativo dell’evento che sarà consegnato ai Presidenti di Società per i partecipanti tesserati, o direttamente agli iscritti non tesserati. In alternativa potrà essere spedito via posta ordinaria ai partecipanti residenti fuori provincia al termine dell’evento;

Premi a sorteggio tra tutti i partecipanti;

Invio di attestato di partecipazione via mail.







Tempo limite

Non è previsto nessun tempo limite. Si può partecipare correndo o anche camminando.







Costo di partecipazione

Il costo di partecipazione è ad offerta libera consigliata a partire da 5 euro.







Diritto di immagine

Con l’iscrizione alla Virtual RFC Corri con Vittorio si autorizza espressamente la Società Spezia Marathon DLF all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della partecipazione all’evento. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.



La Società Spezia Marathon DLF potrà inoltre cedere a terzi, e/o propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione di cui sopra.







Dichiarazione di responsabilità

Con l’iscrizione online il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il prsente regolamento della Virtual RFC Corri con Vittorio.



Dichiara inoltre di non aver fornoto dichiarazioni mendaci (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127) e di esonerare la Società Spezia Marathon DLF da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.







Classifica

I partecipanti dovranno inviare via mail a speziamarathon@gmail.com il risultato cronometrico della loro prestazione documentato fotograficamente da un cronometro e/o dispositivo GPS che verrà utilizzato per stilare una classifica generale.







Avvertenze finali

La Società Spezia Marathon DLF si riserva di integrare e aggiornare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire un miglior svolgimento dell’evento soprattutto in concomitanza con altri eventi collaterali a quanto qui sopra normato per garantire la coesistenza di tutti i partecipanti e/o a seguito di disposizioni delle autorità relative all’ordine pubblico. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicati agli atleti iscritti tramite mail di conferma e saranno riportate sul sito internet www.speziamarathon.it







Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: speziamarathon@gmail.com