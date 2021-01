La Roma perde sul campo e inciampa sul sesto cambio

La Spezia - Roma sconfitta sul campo ma anche a tavolino dallo Spezia che dopo i supplementari si è imposto per 4-2 sui giallorossi. Ma dal Giudice Sportivo arriverà probabilmente anche il 3-0 per gli aquilotti visto che la squadra di casa ha effettuato un cambio di troppo durante la partita. La doppia espulsione in avvio di supplementari ha probabilmente mandato in confusione la panchina di Fonseca che ha fatto entrare il portiere Fuzato e il difensore Ibanez dopo che erano già subentrati Dzeko, Karsdorp, Perez e Veretout. Un errore di interpretazione sul regolamento della Coppa che prevede uno slot extra nei supplementari ma non un sesto cambio. In campo Pellegrini se n'è accorto ma nessuno dei suoi gli ha dato ascolto e la Roma ha così combinato un altro pasticcio dopo quello di Verona con Diawara.