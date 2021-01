La Reggiana ci prova per Mora e Mastinu

La Spezia - A Reggio Emilia si guarda alla Spezia per salvare la categoria. I granata cercano esperienza da consegnare a mister Alvini in vista del girone di ritorno e gli esuberi aquilotti Luca Mora e Beppe Mastinu fanno gola al di là della Cisa. In particolare il sardo, trequartista duttile (ha giocato anche ala e mezzala), ma che appare perfetto per il 3-4-1-2 brioso del tecnico reggiano. Mora invece è mezzala mancina tagliato su misura per un centrocampo a tre. Ma un discorso con gli agenti di entrambi sarebbe già stato affrontato. Dal canto suo lo Spezia ha già dato il via libera ai due pilastri della promozione in serie A, in scadenza a giugno, a trattare con un nuovo club.