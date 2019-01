La Pro Piacenza sospesa in serie C

La Spezia - Con il Comunicato Ufficiale n. 34/A, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto il rinvio di tutte le gare in calendario della società Pro Piacenza e riservato ogni ulteriore provvedimento qualora perdurasse lo stato di criticità acuitosi negli ultimi giorni.



Questa la decisione del presidente federale, giunta oggi dopo il rinvio della gara di domenica scorsa contro l’Alessandria. Una situazione eccezionale e talmente straordinaria che ha spinto il numero uno della FIGC a disporre ulteriori verifiche sulla condizione amministrativa e gestionale. Considerato lo svincolo in massa dei calciatori, il mancato riconoscimento degli emolumenti dall’inizio della stagione, l’assenza di uno staff medico adeguato e per assicurare il bene primario della sicurezza dei calciatori, d’accordo con la Lega Pro è stato dunque deciso di attendere l’esito delle verifiche prima di far riprendere l’attività.



“Ho deciso di agire in questo modo – ha detto Gravina – perché non posso tollerare il continuo dileggio verso il campionato e le regole basilari dello stare insieme. Sono stufo di continui raggiri o sotterfugi che sviliscono il sistema, ma prima ancora la dignità degli sportivi. Vanno tutelati il valore della competizione agonistica e coloro, primi fra tutti i tifosi e i calciatori, che sono i veri protagonisti del gioco del calcio”.