La Pro Patria di Javorcic al Picco: "Noi tanti chili e centimetri"

La Spezia - Un gol nel secondo tempo e la Pro Patria si garantisce il diritto di venire al "Picco" domenica prossima a contendere allo Spezia il passaggio del turno in Coppa Italia. Contro il Matelica, dilettanti marchigiani, basta una rete di Defendi a un quarto d'ora dalla fine per decidere il risultato nonostante gli ultimi dieci minuti giocati in dieci. "Sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà alla prima partita ufficiale - il commento di mister Ivan Javorcic a fine partita - Noi siamo una squadra strutturalmente pesante in fatto di centimetri e chili, abbiamo bisogno di qualche tempo per carburare. Però abbiamo giocato con ordine, ho avuto risposte importanti dai ragazzi compresi i giovani".