La Pro Patria al "Picco" per la 17esima volta, déjà-vu in Coppa

La Spezia - Ha una sua storia Spezia-Pro Patria. Giocata già sedici volte al "Picco" dal 1933 in poi, ha tradizione in serie B, in serie C e in Coppa Italia. L'ultima volta fu proprio un incrocio estivo, nel 2013 con finale ai rigori dopo una partita molto piacevole. Score di 11 vittorie aquilotte, tre pareggi e due successi esterni. Spicca il 6-1 all'ultima giornata della serie B 41/42 con cinque reti di Giuseppe Costanzo che si laureò così capocannoniere cadetto. Ultima vittoria esterna nel 1928 per 1-2 con i bustocchi promossi dalla C2 alla C1.