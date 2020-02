La Pro Italia entra nelle scuole

La Spezia - Scuole aperte allo sport, il progetto sportivo ed educativo promosso da Sport e Salute e dal Miur sta attivandosi nelle scuole secondarie di primo grado della nostra provincia. L'interessante proposta di collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali ha come finalità di potenziare lo sviluppo motorio globale, far scoprire nuovi sport, favorire un orientamento sportivo consapevole e promuovere i veri valori educativi dello sport. In quest'ottica la Pro Italia, nota società spezzina di ginnastica, si sta adoperando nelle scuole con il suo tecnico federale Moreno Cerchi al fine di divulgare il fascino di questa disciplina.



Molti i tecnici della società di Via Lamarmora che continuano un lavoro nato nel lontano 1890 in particolare Speranza Poleschi, Fabio Nalon, Margherita Erario, Giorgio Ricco e Moreno Cerchi tutti coordinati dalla presidente Silvana Motto. La società stella d'oro al merito sportivo sta attualmente interagendo con gli insegnanti di motoria della media Isa 1 Piaget per poi proseguire in altre scuole della città. Una iniziativa importante quella del Miur in cui la Pro Italia sta adoperandosi in maniera coinvolgente e professionale.