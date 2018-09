La Penna "incapace", Zamparini squalificato per due mesi e multato

La Spezia - "Una gara diretta da un incapace e che oggi scopriamo essere un amico di famiglia degli Stirpe". Aveva detto anche questo Maurizio Zamparini in un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando l'operato dell'arbitro Federico La Penna. Colui che condusse, non senza difficoltà, la finel play-off tra Frosinone e Palermo che portò i ciociari in serie A. Per questo il Tribunale federale nazionale ha comminato al patron rosanero due mesi di squalifica e 15mila euro di ammenda, mentre ammonta a 10mila euro la multa per la società.