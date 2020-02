La "Pantanina" visita il Museo del Ciclismo: "Baratterei volentieri una maglia gialla o rosa per quella iridata"

La Spezia - Ai tempi la chiamavano tutti Pantanina, perché come l'indimenticabile Marco Pantani amava aggredire la montagna e scalarla. Oggi Fabiana Luperini, pontenderese doc, ha 46 anni e si gode la sua grande carriera in bicicletta: una miriade di premi fra i quali le cinque vittorie al Giro d'Italia e tre al Tour de France. Ieri ha fatto visita al Museo del Ciclismo della Spezia con tanti appassionati. Tra loro tre pietre miliari di ciclismo spezzino, Giuliano Natucci, Renzo Fontona ed Enzo Sarti. E poi gli "Amici del Ghisallo" con cui si potrebbero aprire alcune collaborazioni legate alla formazione per le scuole e al turismo di settore. Il Comune della Spezia era presente con il presidente del consiglio Giulio Guerri. Fabiana ha firmato autografi e si è concessa ai selfie d'ordinanza per poi ripercorrere la sua carriera davanti a filmati d'epoca. Poi ha donato due maglie al Museo e si è lasciata andare ad una frase agro-dolce: "Oggi baratterei volentieri una maglia gialla o rosa per quella iridata” prima di fare un appello per una maggiore sicurezza nelle strade: “Ci sono troppe macchine strade rotte e poche ciclabili”.



M.S.