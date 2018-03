La Nippo sorride, Bagioli re degli scalatori della Tirreno-Adriatico

La Spezia - Si chiude con la settima frazione a cronometro la Tirreno-Adriatico 2018 ed è ora ufficiale, Nicola Bagioli è il vincitore della classifica scalatori della Tirreno-Adriatico. Una maglia verde conquistata con 35 punti e 7 GPM vinti in 3 giornate di fuga, un punteggio molto alto rispetto alle edizioni passate. Il giovane talento italiano classe 1995 segue le orme dei leader del team, in quanto sia Damiano Cunego (nel 2013) che un giovane Marco Canola (nel 2014) hanno conquistato proprio questa maglia in carriera.



Grande la soddisfazione del giovane talento italiano Nicola Bagioli che ha iniziato al meglio la sua seconda stagione tra i 'pro'. Dopo il quarto posto al Trofeo Laigueglia e il podio al Tour du Haut Var Matin, lotta e conquista con grande determinazione una maglia di grande prestigio in una delle competizioni World Tour più importanti al mondo. “Sono felice è una maglia molto prestigiosa, in partenza sicuramente neanche potevo immaginare di poterla conquistare, ma dopo averla indossata il primo giorno è diventato un obiettivo mio e della squadra anche a scapito di potermi testare in un arrivo di tappa con i più forti avendo speso molto nelle fughe. Il mio obiettivo per questa stagione? Continuare così e conquistare ora la mia prima vittoria tra i pro, questo il mio obiettivo.”



In ammiraglia i direttori sportivi Mario Manzoni e Alessandro Donati commentano questo importante traguardo raggiunto dal team e sottolinea la buona prova di tutta la squadra nel complesso: “Sono molto soddisfatto della Tirreno-Adriatico corsa dai ragazzi, ogni giorno ci siamo resi protagonisti, portando a casa un ottimo e prestigioso risultato come la maglia verde della Tirreno-Adriatico. Io sono soddisfatto di tutto il team, in ogni tappa ognuno ha dato il suo contributo. Eduard Grosu negli arrivi in volata ha lottato, aiutato dai compagni, e raggiunto 2 top10, Ivan Santaromita è stato il nostro uomo classifica compiendo un’ottima prova sopratutto nella tappa regina su