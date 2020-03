La Lega B dà via libera agli allenamenti, la Lega Pro ferma tutto

La Spezia - Non è per adesso uno stop alle attività della serie B. Oggi la Lega B ha ufficializzato "la sospensione di tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (ovvero, Campionato Serie BKT 2019/2020 e Campionato Primavera 2 2019/2020)", non vietando però gli allenamenti da svolgersi in ogni caso e rigorosamente a porte chiuse. Stando così le cose lo Spezia si ritroverà domani a Follo per iniziare la preparazione della partita contro il Pisa prevista per il prossimo 4 aprile, ad oggi la data indicata dal governo per la ripresa dell'attività agonistica. Tre settimane dunque di lavori senza partite, una specie di mini ritiro improvvisato.

Prospettiva questa che stona invece con l'accordo trovato tra Lega Pro e Associazione Italiana Calciatori per fermare del tutto le attività dei club di terza serie fino al 20 marzo prossimo. Una scelta presa "per la tutela della salute", recita una nota congiunta, che "permetterà ai tesserati di beneficiare delle ferie previste dall'Accordo Collettivo loro applicabile" e quindi di rendere più agile poi la fine dei campionati in estate. "Nel corso della sosta - ha spiegato Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - non saranno consentite attività sportive ed anche di allenamento. Resta comunque ferma, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, la possibilità di ridurre la durata della sosta". Resta da vedere se ora l'AIC chiederà parità di trattamento anche per i tesserati della serie B rimettendo tutto in discussione.