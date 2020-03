La Lega B consiglia lo stop agli allenamenti e di rimanere a casa

La Spezia - La Lega B "consiglia fortemente l’interruzione degli allenamenti per almeno 7 giorni". Arriva infine una presa di posizione di Via Rosellini in merito alla questione del lavoro infrasettimanale delle squadre. Un discorso rimasto nel limbo e lasciato ai singoli club, che si sono regolati come meglio credevano. Così lo Spezia ha deciso di saltare la settimana rimandando a lunedì l'appuntamento per rivedersi a Follo e sulla stessa linea erano anche Trapani, Juve Stabia, Ascoli, Cosenza, Benevento e Perugia tra le altre. Pochi club si sono allenati ieri regolarmente, tra questi l'Empoli di Marino ed il Pisa, mentre altri hanno scelto formule per accordarsi alle direttive del governo: la Cremonese ha svolto sessioni individuali e l'Entella ha diviso la rosa per gruppi di tre o quattro calciatori lavorando senza pallone e mantenendo la distanza consentita.

Oggi però arriva il consiglio, perché di diktat non si può trattare, si fermare tutto "allo scopo di non vanificare gli evidenti e gravosi sforzi delle Autorità sanitarie, costantemente impegnate su tutto il territorio nazionale". Niente allenamenti, è il suggerimento, e anzi ai tesserati la raccomandazione "di restare presso il proprio domicilio, non rientrando presso le proprie residenze e di evitare contatti sociali e spostamenti non strettamente necessari". Cosa che peraltro i giocatori dello Spezia avevano già deciso lunedì parlando tra loro. Si registrano casi di solidarietà, con alcuni atleti che non raggiungeranno le famiglie fuori città ma potranno passare questi giorni in casa dei colleghi. Anche questo è essere un gruppo.