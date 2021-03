La Lazio riprende domani senza otto nazionali, Saponara ancora out

La Spezia - Sono otto i calciatori della Lazio impegnati con le rispettive nazionali in questa settimana di impegni internazionali. Tra questi gli italiani Immobile, Acerbi e Lazzari e poi Milinkovic-Savic (Serbia), Strakosha (Albania), Marusic (Montenegro), Muriqi (Kosovo) e Akpa-Akpro (Costa d'Avorio). Per gli altri l'appuntamento è domani pomeriggio a Formello per preparare la partita casalinga contro lo Spezia. Aquilotti che invece hanno ripreso oggi in vista dell'impegno di campionato. Unico assente, a parte i nove nazionali, è Riccardo Saponara che deve ancora smaltire l'infortunio.