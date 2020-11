La Spezia - Una Lazio irriconoscibile crolla in casa contro l'Udinese: 1-3 il punteggio finale per i friulani. Vantaggio di Arslan poco dopo il quarto d'ora del primo tempo e raddoppio nel recupero del primo tempo con Pussetto che taglia le gambe ai biancocelesti. Nella ripresa Forestieri chiude i conti al 71esimo, gol della bandiera di Immobile su rigore. Lazio attesa sabato prossimo al Manuzzi per sfidare lo Spezia.