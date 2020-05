La Spezia - La Juve Stabia riparte da Francesco Forte. Il club campano ha esercitato l’opzione per il riscatto dal Waasland Beeveren, convinto dai 13 gol messi a segno dall'attaccante romano che a 27 anni vive la piena maturazione del suo talento: "Sono orgoglioso di rimanere in questa famiglia ancora a lungo e difendere i colori di questa citta` e maglia gloriosa. Adesso andiamoci a conquistare sul campo quello che abbiamo lasciato in sospeso" - ha detto l'ex centravanti dello Spezia.