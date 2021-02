La Ginnastica Canaletto torna da Genova con undici titoli

La Spezia - Domenica 31 gennaio a Genova si è svolto il Campionato regionale Uisp di ginnastica artistica valevole per la selezione dei Campionati nazionali. Non sono mancate soddisfazioni per le atlete della Ginnastica Canaletto.

Nella seconda categoria JUNIOR, Daniela Adames CAMPIONESSA REGIONALE, Miriam Fazzi seconda assoluta.

Nella seconda categoria SENIOR, Alice La Placa CAMPIONESSA REGIONALE, Annika Cozzani seconda assoluta. Rebecca Ruffini seconda nel volteggio.

Nella terza categoria ÉLITE allieva, Giulia Scattina CAMPIONESSA REGIONALE

Nella terza categoria ÉLITE junior, Sofia Sommovigo CAMPIONESSA REGIONALE

Nella terza categoria JUNIOR, Stella Richichi CAMPIONESSA REGIONALE

Nella terza categoria SENIOR, Ada Fusani CAMPIONESSA REGIONALE, Sara de Angelis seconda assoliuta. Brava anche Betta Victoria.

Nella 4 categoria junior, Emma Bologna CAMPIONESSA REGIONALE

Nella 5 categoria junior, Giada Mazzini CAMPIONESSA REGIONALE

Nella 6C junior, Sofia Vigiani CAMPIONESSA REGIONALE, Camilla Pagni seconda assoluta, Elisa De Cesare 3 assoluta. Bene anche Matilde Mancuso.

Nella 6C senior, Miriam Bonati CAMPIONESSA REGIONALE, Cecilia Giorgi seconda assoluta.

Nella 6D junior, Iside Cirronis CAMPIONESSA REGIONALE, Gaia Castellano seconda assoluta.



Sono in tutto undici i titoli regionali conquistati in ogni categoria. "Risultati che evidenziano

l’altissimo grado di preparazione di queste ginnaste, che giornalmente si allenano al Palasport

della Spezia, monitorate da tecnici qualificati. Soddisfatto tutto lo staff del Canaletto, Monica

Rovagna, Patrizia Schiffini, Elena Pireddu, Katia Spadolini e Katia Ogorodnikova", affermano dalla società sportiva.