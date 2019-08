La Ginnastica Canaletto gioisce per i risultati dei Nazionali Uisp e si prepara alla prossima stagione

La Spezia - In vista dell’apertura per la stagione sportiva 2019/2020 la Ginnastica Canaletto si complimenta con tutte le sue atlete che hanno partecipato ai Campionati Nazionali UISP di Montelupo Fiorentino.

Numerosissimi sono stati i risultati ottenuti, e in particolare i titoli nazionali che le nostre ginnaste sono riuscite ad ottenere dopo lunghi e costanti allenamenti.



Nella categoria 1 mini 3 A junior 2007 ASHLEY DIELI 3 volteggio

Nella categoria 1 mini 3 A Junior 2006 EMMA POLVERINI 3 volteggio. GIADA BENIGNO 6 assoluta.

Nella categoria 1 mini 3A Junior 2008 FIORENZA LERI 3 volteggio

Nella categoria 1 mini 3 A allieve 2010 MARTA GHIDOTTI 3 trampolino. AMELIE VIOLANI 6 assoluta.



Bravissime anche: ANASTASIA FERRAGUTO, MORGANA BETTA, EMMA ANGELETTI, GIADA CORVI, AURORA SALSANO, CATERINA CRISCI, GIORGIA CASTIGLIONE, MARIANNA DATTERI, MARGHERITA PLICANTI, ILENIA BARACCHINI, ALISSA IACOBINO E JENNI CECCHINI

Nella 1 mini 3 B junior 2007 ALESSIA CUCCHI 3 volteggio e IRENE D’AMICO CAMPIONESSA NAZIONALE.

Nella 1 mini 3 B senior DESY CECCHINI 2 corpo libero



Bravissime anche MARINA BRUSACA’, IRENE DI GIROLAMO, NORA DEPAU, CAMILLA VIOLA e ANDREA SELIS

Nella 1 mini 4 attrezzi anno 2010/2011:

GIULIA SCATTINA 2^ a corpo libero e 5^ in classifica generale

DANIELA ADAMES 3^a trave e 4^ nella classifica generale



Bravissima anche FRANCESCA BRUSACÀ.



Ed ancora risultati nella 1 mini 4 attrezzi Élite con GIULIA CONTI 2^ a parallele e 5^ assoluta

Nella 1 categoria Senior SARAH DE ANGELIS CAMPIONESSA NAZIONALE 1 volteggio e 2 corpo libero.

NICOLE LAMPUGNANI, 2 volteggio e 6 assoluta

Nella 1 categoria allieve AURORA CADENTE 3 volteggio e 3 corpo libero.



Bravissime anche MERILU’ BETTA, ANNIKA COZZANI, ALICE LA PLACA, MIRIAM FAZZI e VALENTINA RIGHETTI.

Nella 2 categoria allieve:

STELLA RICHICHI CAMPIONESSA NAZIONALE 1 anche a volteggio e a trave

GIADA MAZZINI 4 assoluta, 2 a parallele e 3 a trave

ELENA MECA 5 assoluta, 2 a trave

EMMA BOLOGNA 3 a parallele



Bravissima anche SOFIA SOMMOVIGO che ha sfiorato il 3 posto a volteggio

Nella 2 categoria junior élite SARA PORPORA 3 classificata, 1 a volteggio, 3 a trave

Nella 2 categoria senior bella gara per EMMA DE ANTONI, ERIKA GHERBASSI E SOFIA FIASELLA

Nella 3 categoria senior ADA FUSANI 3 classificata a volteggio. Brava anche VICTORIA BETTA.

Nella 4 categoria junior élite GAIA CASTELLANO CAMPIONESSA NAZIONALE, 1’parallele a trave e volteggio 3’ a corpo libero

Nella 4 categoria junior ELISA DE CESARE 3 assoluta, 2 a trave, 3 a parallele e volteggio

Nella 4 categoria senior BRAVISSIMA CAMILLA PAGNI

Nella 5 categoria junior ISIDE CIRRONIS CAMPIONESSA NAZIONALE

Nella 6 cat C junior gara di livelli altissimi: MATILDE MANCUSO 2 assoluta 3 a volteggio e 2 a parallele. MIRIAM BONATI 3 a corpo libero e a trave. Bravissima anche SOFIA VIGIANI

Nelle 6 categoria Senior CECILIA GIORGI 5 assoluta. Bravissima anche Greta Gherbassi.

Soddisfatti gli istruttori della squadra per i numerosi risultati e pronti a ricominciare la nuova stagione agonistica 2019/2020.



A settembre la Ginnastica Canaletto aprirà le iscrizioni a tutti i corsi, per informazioni recarsi al

Palasport Mariotti.