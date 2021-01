La Fiorentina non apre ancora per Venuti, proposto Ristovski ex Rijeka

La Spezia - Mauro Meluso a caccia di un terzino destro, magari da portare in aquilotto già nelle prossime ore per una convocazione lampo in vista di domenica. Rimane poco tempo per trovare un'alternativa a Vignali in difesa e nessuna trattativa tra quelle imbastite pare semplice. Quella per Lorenzo Venuti per esempio si fa complicata, visto che non arriva ancora l'apertura da parte della Fiorentina alla cessione nonostante il calciatore non abbia un ruolo di primo piano. Affare che potrebbe sbloccarsi forse solo nelle ultime ore di trattative: il gong è fissato lunedì sera. Stesso discorso per Pasquale Mazzocchi del Venezia e Lorenzo Dickmann della Spal, che vorrebbero misurarsi con la serie A ma sono ritenuti importanti dai rispettivi allenatori.

E allora nelle ultime ore lo Spezia ragionerebbe su Stefan Ristovski, che viene proposto in uscita dallo Sporting Lisbona. Macedone, cresciuto calcisticamente in Italia e passato anche dallo Spezia in passato. Solo sulla carta, perché in verità il calciatore era nell'orbita Social Sport ma giocò solo nel Rijeka di Damir Miskovic. Rimase federalmente tesserato in Italia per facilitarne l'eventuale cessione sul mercato tricolore. La formula possibile prevede il prestito con obbligo di riscatto (si parla di 2,5 milioni la valutazione del cartellino), sempre che ai portoghesi piaccia l'idea di posticipare e condizionare l'incasso. Ingaggio attorno al mezzo milione di euro, ma calciatore che ha discreta esperienza anche europea tra Europa League e Champions. Affare possibile, non semplice.