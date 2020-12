La Fiorentina aggancia lo Spezia, Crotone sconfitto a Genova

La Spezia - Continua a non trovare la vittoria la Fiorentina di Prandelli. Oggi pomeriggio al Franchi i gigliati non vanno oltre l'1 a 1, tra l'altro dopo essere passati in svantaggio. Con il punto odierno la Viola aggancia a quota 11 lo Spezia, impegnato domani a San Siro contro l'Inter. Intanto il Crotone resta a quota 6 punti (metà dei quali racimolati allo Scida una settimana fa proprio contro le Aquile), complice la sconfitta patita stasera a Marassi contro i padroni di casa della Sampdoria (3 a 1). Chiude il menù del sabato Parma-Juventus, con i ducali a quota 12, un solo gradino sopra i ragazzi di mister Italiano.