La Ferrovia organizza Benevento, un pullman in partenza

La Spezia - Erano una cinquantina al "Provinciale" saranno almeno altrettanti se non di più in quel di Benevento. Contro la prima della classe i tifosi dello Spezia troveranno uno stadio formato serie A: saranno ben oltre diecimila sugli spalti ad accompagnare l'incredibile cavalcata da record dei ragazzi di Pippo Inzaghi. Ma gli ultras aquilotti non mancheranno di certo, nella speranza che la squadra abbia mente lucida e gambe svelte contro un gruppo che esprime sia la miglior difesa del campionato, con soli 13 gol presi, ma anche il miglior attacco, capace di 45 gol in venticinque partite. Un pullman della Curva Ferrovia partirà alla volta del Sannio: ritrovo alle 4.30 al Megacine, costo del viaggio 50 Euro. Per prenotazioni contattare il numero 346.6823001.