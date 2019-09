La Curva punta il dito su Angelozzi, che domani parlerà in conferenza

La Spezia - Invocato in queste ore, l'intervento di Guido Angelozzi ci sarà. Domani in tarda mattinata toccherà al direttore generale prendere la parola in conferenza stampa per fare il punto su questo inizio di campionato sotto le attese. Sono d'altra parte le scelte di mercato che, peraltro non da oggi, tengono banco tra i tifosi il giorno dopo la brutta sconfitta di Ascoli. Una sconfitta che lascia la sensazione che le lacune possano non essere solo momentanee, frutto di un dettato tattico ancora da assimilare in pieno, ma proprio strutturali. Mancanze con cui convivere almeno fino a gennaio prossimo, quando riaprirà il mercato e ci sarà la possibilità di andare a cercare correttivi. Ma intanto metà campionato sarà andato e per allora, la storia dice, bisognerà avere fatto almeno venti punti per non rischiare il fango della lotta per evitare la retrocessione diretta.



Il contesto in cui tutto potrà avvenire invece prende corpo in queste ore e racconta di una Curva Ferrovia che a caldo aveva applaudito ieri sera i calciatori, salvo un appunto sull'aver lasciato Iemmello esultare in modo provocatorio sotto il settore. A freddo invece gli ultras vergano una comunicato duro che suona come un ultimatum. "La Curva Ferrovia è stufa, tutta la città di Spezia è stufa. Non ne possiamo più di piani triennali sbandierati, non solo mai realizzati ma nemmeno mai iniziati e di proclami inutili - si legge - [...] di squadre smembrate anno dopo anno e di allenatori allontanati solo per questioni personali così come è successo a giugno (vero direttore?). [...] Il nostro apporto non manca mai, la nostra presenza non manca mai... ma adesso basta!".

Spiccano parole come "inganno" alla tifoseria, come "amore e fatica". E' un messaggio che sceglie come interlocutore diretto Guido Angelozzi, richiamato in più passaggi. E' lui d'altra parte ad essersi preso la responsabilità di ogni scelta, mentre Micheli usciva di scena e il presidente Chisoli e il vicepresidente Corradino scivolavano in secondo piano in questi mesi. "Meritiamo rispetto e chiarezza da chi decide le sorti dello Spezia, da chi si arroga il diritto di decidere o meno se far sognare o meno una tifoseria (ancora una volta, vero direttore?) perché questa squadra non è vostra, ma nostra e di tutta la città della quale porta il nome". Poi la parte più dura: "Voi la usate, forse vi ci arricchite, ma noi per lei ci viviamo, i nostri genitori hanno vissuto per lei e vogliamo che i nostri figli facciano lo stesso. Se non avete senso di appartenenza e orgoglio per quello che fate lasciate e andatevene".

Nei confronti della squadra invece, l'invito è a sostenerla con tutte le proprie energie. "Tutta Spezia, tutti quelli che hanno a cuore le sorti della nostra squadra si devono stringere intorno a lei, la devono difendere, la devono aiutare e sostenere già da domenica contro il Trapani, spezzini sugli spalti ed in campo riappropriamoci di quello che è nostro e di nessun altro. Sui gradoni facciamo vedere di che cosa siamo capaci. [...] In campo dovete sempre dare tutto e dimostrare attaccamento e rispetto verso di noi, quello stesso rispetto che non avete portato sabato permettendo a quel giocatore di fare quello che ha fatto sotto la Ferrovia. Stringiamoci ancora una volta tutti intorno alle bianche casacche, domenica è l'occasione per ribadire ancora una volta il concetto più importante.... LO SPEZIA SIAMO NOI E LO SAREMO SEMPRE!".



Sono parole che preludono a una possibile contestazione, anche se non sarà rivolta alla squadra e a mister Italiano. Almeno a inizio partita. Oggi lo Spezia si è risvegliato nelle Marche, niente scarico in campo ma solo riposo e poi il trasferimento in città in pullman. Sei ore di viaggio, da domani si torna a lavorare a Follo. Si avvicina una partita che diventa quindi fondamentale per il morale di tutto l'ambiente. Il Trapani è ancora a zero punti in attesa di scendere in campo oggi pomeriggio, non batterlo significherebbe rimanere in un gorgo di quelli da cui, man mano che passano le giornate, è difficile risalire. La sensazione è che domani Angelozzi confermerà la fiducia nel tecnico, a cui non si può negare di aver dato motivazioni e un'idea di calcio alla squadra. Domenica quindi sarà soprattutto il massese Francesco Baldini a giocarsi la panchina al "Picco". Ma con Benevento ancora in casa e poi Pescara fuori, anche per lo Spezia quei tre punti diventano pesantissimi.

Nel frattempo c'è la speranza che arrivi qualche buona notizia dall'infermeria, perché anche contro l'Ascoli c'è una statistica che dice 12 tiri fatti di cui zero verso la porta. Segnato in rosso e da mettere in una cartellina già popolata di una discreta casistica. In ogni caso Galabinov avrà bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore anche qualora il dolore al ginocchio fosse svanito e Gudjohnsen dal canto suo avrà la chiamata in nazionale e tornerà in Italia solo tre giorni prima dell'appuntamento all'Adriatico, probabilmente con la partita contro l'Irlanda fresca sulle gambe. Ma parlare oggi di mercato, a venti giorni dalla chiusura e cento dalla riapertura, è a dir poco grottesco. Testa al campo, dove un cambio di modulo oggi potrebbe al massimo dare qualche certezza in più alla difesa, ieri lasciata alla mercé della freschezza e dell'esperienza dell'attacco ben assortito dell'Ascoli. Stringere i denti insomma, sperando che almeno la fortuna giri dalla parte giusta.