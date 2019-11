La Curva Ferrovia raccoglie fondi per la famiglia di "Mose"

La Spezia - “Domenica prima e durante l'incontro Spezia-Frosinone sarà organizzata una raccolta fondi in tutti i settori dello stadio a sostegno della famiglia del Mose (Giovanni Moselli), fratello di curva che ci ha lasciati prematuramente portandosi per sempre le aquile nel cuore”. Lo annuncia il gruppo della Curva Ferrovia nel giorno dell'ultimo saluto al tifoso aquilotto mancato martedì.



“Invitiamo tutto il popolo a riempire la Ferrovia per salutare un compagno di mille battaglie nella maniera che merita – sottolineano gli ultras - e soprattutto chi sta cercando una scusa per non essere presente domenica pensi a chi come lui non ne ha mai trovate ma ha presenziato fino a quando gli è stato possibile. Per chi volesse partecipare alla raccolta anche extra stadio la famiglia ha messo a disposizione una Postepay (si può ricaricare in qualsiasi bar o tabacchino oltre che alle poste) numero 5333 1710 1971 1445, codice fiscale MSLGRT95A41E463A. Mose sempre con noi!”.