La Curva Ferrovia prepara la coreografia: "Venite un'ora prima"

La Spezia - La Curva Ferrovia batte il ferro finché è caldo. Per sabato gli ultras preparano una coreografia importante e chiedono la collaborazione di tutti. "Sabato in occasione della gara con l’Ascoli verrà allestita una coreografia posizionando degli oggetti sui seggiolini. Si prega chiunque entri allo stadio di non spostarli ma di usarli seguendo le indicazioni dei ragazzi in balconata. Purtroppo queste coreografie hanno un costo elevato e per coprire queste spese prima e durante l’intervallo gireranno dei ragazzi con le cassette per raccogliere delle offerte in modo da poter organizzare subito un’altra coreografia".

Italiano, dopo la vittoria contro la Cremonese che lancia lo Spezia al secondo posto, ha sottolineato l'importanza di alimentare l'entusiasmo della piazza. "Vedere la propria curva colorata è motivo di orgoglio per un’intera città e pensiamo che mettere qualche spicciolo dentro la cassetta sia un atto d’amore verso i propri colori. Torniamo a far ruggire il nostro stadio, portiamo con noi anche chi da tempo ha perso la voglia di venire al Picco.

Ora più che mai c’è bisogno di dell’aiuto di tutti. Sognare non costa nulla". Non è una sorpresa, ma oggi bisogna lottare anche con chi la coreografia preferisce metterla su Instagram invece di farne parte. L'invito quindi è a "essere presenti dentro lo stadio almeno un'ora prima del match e di non stare nel parterre a fare durante la coreografia".