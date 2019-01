La Curva Ferrovia "parla", ecco la scritta prendere corpo

Si lavora anche in queste ore per terminare l'opera.

La Spezia - Nessuna precipitazione in queste ore in cui in Liguria il termometro scende anche di 10 gradi rispetto alla scorsa settimana. Il freddo non ha impedito agli addetti al montaggio dei seggiolini per la Curva Ferrovia di continuare a lavorare a buon ritmo e al momento il settore offre già un'idea abbastanza precisa di quello che sarà il colpo d'occhio finale. La scritta "Spezia" nella parte superiore è già completata, inizia a prendere forma il marchio "Curva Ferrovia" che sarà composto a metà curva, subito sopra i due ingressi. Al massimo entro domani il lavoro sarà completato e lo stadio "Alberto Picco" avrà recepito la prima parte delle norme contenute nelle licenze nazionali Figc.