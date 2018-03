La Curva Ferrovia guarda già a Bari: trasferta in aereo

La Spezia - Mentre chi era Bari martedì scorso avrà tempo anche oggi per farsi rimborsare il biglietto della partita rinviata per neve, il resto dei tifosi dello Spezia guarda già al recupero del San Nicola fissato per il prossimo 13 marzo. Per l'occasione la Curva Ferrovia si muoverà in aereo volando da Pisa a Brindisi all'andata per poi ripartire in serata da Bari. "Cerchiamo di essere numerosi nonostante sia la seconda volta in pochi giorni - è l'appello degli ultras - raggiungiamo la Puglia, facciamo un piccolo sforzo tutti".