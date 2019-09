La Curva Ferrovia cerca il contatto con il patron Gabriele Volpi

La Spezia - Sono due i canali che gli ultras stanno tentando di utilizzare per arrivare al vertice dello Spezia Calcio. Uno è il sindaco Pierluigi Peracchini e l'altro è il presidente del club Stefano Chisoli. Per adesso però, anche questa richiesta di poter parlare con Gabriele Volpi pare dover andare a vuoto. Il patron aquilotto è ufficialmente "all'estero e quindi irreperibile", un refrain che non è iniziato oggi e che scherma ancora un volta qualsiasi dialogo. Una spiegazione di fronte alla quale la tifoseria organizzata non pare volersi arrendere.

Ieri i duecento della Curva Ferrovia hanno rinfacciato alla dirigenza anche la presenza di Volpi sul campo dell'Entella alla prima giornata (leggi qui) mentre lo Spezia era impegnato a Cittadella. E' toccato al dg Angelozzi fare da signor Malaussène su questo aspetto, visto che il presidente Stefano Chisoli era assente per impegni precedenti e il vicepresidente Andrea Corradino aveva già abbandonato l'impianto. E' in ogni caso la prima volta che il cuore caldo della tifoseria, quelli che rappresentano la voce del Picco, alzano il tiro fino alla testa dell'azienda-Spezia.