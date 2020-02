La Cremonese vuole invertire il pessimo andamento esterno

La Spezia - Cremonese senza successi esterni da 11 partite, di cui 4 pareggiate e 7 perdute. Ultima vittoria esterna grigiorossa il 2-1 di Venezia del 26 agosto scorso. In assoluto la formazione lombarda non vince in campionato dal 15 dicembre scorso, 2-1 allo “Zini” sul Perugia, poi 6 giornate senza successi, in cui 3 sono stati i pareggi e 3 le sconfitte grigiorosse. I lombardi che fra le loro fila hanno ex aquilotti importanti come Migliore e Piccolo, non fanno gol al Picco da 271': ultima rete grigiorossa firmata Coda al 89’ del match vinto 2-1 in Lega Pro il 13 marzo 2011. Da allora si conta il restante minuto di quel match e i 3 interi successivi, finiti 0-0 nella Lega Pro 2011/12, 1-0 nella B 2017/18 e 2-0 nella B dell’anno scorso.