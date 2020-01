La Credit Agricole riparte dalla Sardegna

La Spezia - Incomincia il girone di ritorno per la Crédit Agricole, che affronterà la trasferta in Sardegna per sfidare San Salvatore Selargius domani alle ore 18 nella struttura geodetica che ospiterà la gara. La squadra allenata da coach Restivo occupa il nono posto in classifica a quota 12 punti, frutto di sei vittorie e sette sconfitte. All’andata furono le bianconere a spuntarla al PalaMariotti col punteggio di 70-61.



“Sarà una bella partita – afferma il tecnico della Cestistica, Marco Corsolini –, ma anche complicata, rispetto alla sfida dell’andata si sono rinforzati. La loro classifica è bugiarda perché hanno affrontato parte del campionato senza alcune delle migliori giocatrici, influendo così sul rendimento di Selargius, che effettivamente è una buona squadra. Noi siamo pronti e ci rallegra il fatto che ormai le trasferte ostiche ancora da fare siano poche, sapendo bene quanto anche un dettaglio del genere conti molto nella lotta per rimanere al vertice della classifica”. La direzione di gara è stata affidata a Chiara Consonni di Ambivere (BG) e Sara Canali di Gandino (BG).