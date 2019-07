La Coppa Italia l'11 agosto, ma c'è Gabry Ponte in Piazza Verdi

La Spezia - Inizia con quasi una settimana di ritardo rispetto alla scorsa edizione la Coppa Italia 2019/20. Ufficializzate le date della competizione, ricalcano quelle che erano già state anticipate a margine del Consiglio federale della scorsa settimana. Si parte il 4 agosto 2019 con il primo turno eliminatorio e si chiude il 13 maggio 2020 con la finale. Lo Spezia esordisce al secondo turno probabilmente contro un'avversaria di serie C, ma con la possibilità di incrociare anche una neopromossa in serie B.

La data prevista è domenica 11, ma si pone già da subito un potenziale problema di ordine pubblico. Per quella stessa sera è prevista in città l'esibizione di Gabry Ponte in Piazza Verdi, evento già programmato all'interno della rassegna Spin - Musica in città. Nel 2017 la serata di dj set condotta da Bob Sinclar aveva portato circa 5mila persona a ballare tra i portali di Daniel Buren. E allora si pagava, mentre questa volta lo spettacolo sarà gratuito.

L'amministrazione è informata della contemporaneità. Escluso il posticipo a lunedì 12 agosto, si valuta l'anticipo della partita a sabato 10. Tenendo presente in ogni caso che lo Spezia scenderà in campo al "Picco" mercoledì 7 agosto in amichevole contro la Sampdoria e avrebbe a quel punto tre giorni di riposo prima di tornare a giocare. Una decisione dovrebbe essere presa nei prossimi giorni. Lunedì presso la sede della Lega serie A il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti.