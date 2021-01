La Cestistica spezzina ritorna in campo per il recupero contro Ponte Buggianese

La Spezia - Tre settimane di lontananza dal campionato possono bastare: domani alle ore 18, infatti, la Crédit Agricole tornerà finalmente a calcare il parquet per una gara ufficiale, quella in cui sarà ospite del Nico Basket Ponte Buggianese nel recupero dell’undicesima giornata del girone sud di serie A2 femminile. Una pausa molto lunga quella che hanno vissuto le ragazze bianconere, al contrario di molte altre squadre, e ci sarà tanta curiosità nel vedere in quali condizioni e in quale atteggiamento le spezzine torneranno in campo. Questo è il primo dei due recuperi che vedranno protagonista la Cestistica, l’altro è in programma tra sette giorni, sempre in trasferta e sempre in Toscana, ma a Firenze contro il PalaGiaccio. Sabato 23 gennaio, poi, si ripartirà regolarmente dalla terza giornata di ritorno, quando il CUS Cagliari sarà ospite della Crédit Agricole al PalaMariotti, mentre i primi due turni verranno recuperati nel mese di aprile.

La direzione della gara di domani al PalaPertini di Ponte Buggianese è stata affidata a Leonardo Marcelli di Roma e Andrea Coraggio di Sora (FR).