La Cestistica spezzina ospita Selargius nell'anticipo della sesta giornata

La Spezia - La Crédit Agricole torna nuovamente in campo con una squadra sarda: dopo la vittoria sulla Virtus Cagliari del turno scorso, domani alle 21 le bianconere ospiteranno al PalaMariotti (a porte chiuse) il Techfind Selargius, in quello che è un anticipo per le tradizioni domenicali della compagine spezzina. In classifica Selargius è davanti alla Cestistica, seconda nel gruppone di quattro squadre a quota 8 punti, assieme a Firenze, Umbertide e San Giovanni Valdarno.



La formazione di coach Fioretto, reduce dal successo interno con Livorno col punteggio di 60-46, viene analizzata dal tecnico della Crédit Agricole, Marco Corsolini: “Giocheremo contro un’ottima squadra, che si è rinforzata molto rispetto all’anno scorso, e i risultati che hanno ottenuto in queste prime cinque partite lo dimostrano pienamente. Hanno fisicità, un pacchetto esterne di alta qualità in Granzotto (ex bianconera), Simioni e Manzotti, due lunghe vere sotto canestro come El Habbab e Cutrupi, e anche una buona panchina. Selargius fa parte di quelle squadre che nel girone sud di questa stagione sono salite di fascia: mentre nella precedente il divario tra fascia media e fascia alta era più netto, in quella attuale il gap si è ridotto, con un innalzamento della qualità dei roster delle formazioni ritenute di fascia media”.



Le bianconere, invece, come stanno? “Noi siamo prontissimi, questa settimana ci siamo allenati molto bene e stiamo lavorando su quei dettagli della fase difensiva che ci hanno penalizzato nelle gare scorse, senza che, però, questo vada ad inficiare il nostro potenziale offensivo, che rimarrà intatto”.



La direzione di gara è stata affidata ai signori Igor Giustarini di Grosseto e Michele Melai di Santa Maria a Monte (PI). La partita – che, ricordiamo, si svolgerà a porte chiuse – sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle 20.55 circa.