La Cestistica spezzina conferma anche Arianna Tosi

La Spezia - Settima conferma in casa bianconera: la Cestistica Spezzina comunica di aver trovato l'accordo con Arianna Tosi sul suo rinnovo anche per la prossima stagione. L'ennesimo segnale di continuità che la società ligure vuole dare, puntando forte su un gruppo consolidato e affiatato di giocatrici, con ambizioni da protagonista per il 2019/20. L'ala savonese è stata tra le sorprese dello scorso campionato, un altro motivo di orgoglio, dunque, per la CA Carispezia che ha deciso di puntare su giovani giocatrici, valorizzandole al meglio.



Ecco le dichiarazioni di Arianna dopo il rinnovo: "Sono molto orgogliosa di poter vestire ancora una volta la maglia di una squadra che è stata la mia seconda famiglia negli ultimi tre anni.

È un sogno che è diventato realtà poter far parte di questo magnifico gruppo, con cui abbiamo raggiunto traguardi molto alti nonostante le numerose difficoltà che abbiamo incontrato durante l’anno. Tutto questo è stato possibile grazie al duro lavoro di tutti e al gruppo unito che si è creato, non avrei potuto desiderare di meglio.

Con tanto lavoro in palestra anche durante il periodo estivo mi sto preparando per tornare in campo pronta ad affrontare una nuova stagione con obiettivi altrettanto ambiziosi.

Beh che dire.. non vedo l’ora di ricominciare!"