La Cestistica si fa rimontare, Umbertide ancora corsara

La Spezia - Sconfitta inaspettata e rocambolesca per la Crédit Agricole, visto l'andamento della contesa, che si vede espugnare il PalaMariotti 73-78 da Umbertide. Una partita a due facce quella delle bianconere della Cestistica spezzina: primo quarto strepitoso e primo tempo ottimo, ma seconda metà di gara purtroppo poco convincente, in cui le spezzine hanno sofferto la maggiore intensità difensiva della squadra umbra e non hanno trovato feeling con canestro. Non è bastata una straordinaria Hernandez da 25 punti e 6 rimbalzi, coadiuvata dai 16 di Linguaglossa, a portare i due punti alla Cestistica, che però era partita come meglio non poteva.



Inizio di gara dalle percentuali altissime e ritmo forsennato imposto dalle ragazze di coach Corsolini, che toccano addirittura il +19 sul 27-8 con un canestro di Giuseppone e chiudono il primo periodo sul 28-13. Nota lieta: il primo punto in serie A2 per Elena Della Margherita. Nel secondo quarto la Crédit Agricole è brava a tenere alta la concentrazione anche a livello difensivo, cosa che le permette di rimanere in vantaggio in doppia cifra anche all'intervallo lungo, a cui ci si arriva col punteggio di 45-32.



Nella ripresa le bianconere non riescono a trovare canestri facili e in transizione come nel primo tempo, così Umbertide crea il break di 2-14 che permette alle ospiti di tornare in partita sul -2 dell'ultima pausa (56-54). L'ultimo quarto è un corpo a corpo con la Cestistica che tocca più volte il +5, ma sono i minuti finali a tradire la squadra spezzina, che non riesce ad arginare l'ardore di Umbertide, che mette la testa avanti per la prima volta nel match, fino al +6 (68-74). Una tripla di Linguaglossa a pochi secondi dal termine porta La Spezia al -3 (73-76), ma i due tiri liberi di Stroscio sigillano la sconfitta bianconera sul 73-78.



CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA 73-78 LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE (28-13, 45-32, 56-54)



LA SPEZIA: Packovski 12, Templari 11, Hernandez 25, Moretti ne, Tosi 4, Mori ne, Della Margherita 1, Linguaglossa 16, Giuseppone 4, Guerrieri ne, Ratti ne, Sarni ne. ALL: Corsolini.



UMBERTIDE: Pompei 2, Dell'Olio ne, Giudice 21, Bartolini ne, Kotnis 9, Speziali ne, Stroscio 9, Moriconi 4, Paolocci 8, Gambelunghe ne, Baldi 17, De Cassan 8. ALL: Staccini.