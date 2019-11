La Cestistica Spezzina ospita Ponte Buggianese al PalaMariotti

La Spezia - Altra gara impegnativa per la Crédit Agricole La Spezia, che domani al PalaMariotti alle ore 21 ospiterà Ponte Buggianese. La squadra toscana è a pari punti con le spezzine seppur con una partita disputata in più. La Cestistica arriva da due vittorie consecutive, quella con l’High School BasketLab e quella esterna con Umbertide, e avrà sicuramente voglia di continuare su questa tendenza.



“Anche questa sarà una partita complicata – afferma il tecnico bianconero, Marco Corsolini –, come ce ne saranno tante in questa stagione, considerando che le squadre ben attrezzate e competitive sono tante. Il Nico Basket è cambiato rispetto all’anno scorso, sia a livello di guida tecnica, che di roster, non sono una squadra lunga, ma i titolari sono giocatrici di indiscussa qualità come Pochobradska, Pappalardo, Perini e Lazzaro. Noi veniamo da due buoni risultati, dovremo essere bravi a trovare continuità anche sabato per proseguire nel nostro percorso di crescita. Le ragazze sono tutte a disposizione, inclusa Mori che ha recuperato dall’infortunio precedente, eccetto però Salvestrini che invece ha problemi di fascite plantare”.



La direzione di gara è stata affidata al signor Daniele Guercio di Ancona e alla signora Alma Pellegrini di Cesenatico (FC). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.