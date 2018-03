La Carispezia torna sul parquet, ad attenderla c'è Orvieto

La Spezia - Dopo la pausa forzata per maltempo, anche se si sarebbe dovuta recuperare la gara con Forlì, per la Crédit Agricole Carispezia è tornato il momento di scendere in campo. L’avversario della 21esima giornata sarà la Ceprini Costruzioni Orvieto, che ospiterà le ragazze di coach Marco Corsolini domani alle ore 18:30 nella palestra di Via Marconi a Porano (TR).



Il tecnico bianconero esprime sensazioni positive in vista del prossimo impegno: “Finalmente arriviamo alla partita in ottime condizioni, senza problemi fisici e con un cambio di atteggiamento da parte di tutti. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in queste due settimane”. Due settimane che sono anche il periodo di allenamenti della stessa Orvieto, che ha riposato nell’ultimo turno: “È una delle squadre meglio allenate – prosegue il tecnico della CA Carispezia –, anche se non hanno grandi individualità, e stanno facendo un buon campionato, tutto sommato. In questi giorni ci siamo rivisti la partita dell’andata, e loro sono sembrati deboli per merito nostro. Dobbiamo tornare ad offrire prestazioni di questo tipo per riprendere il nostro percorso di crescita”.



La direzione di gara è stata affidata ai signori Biagio Napolitano di Quarto (NA) e Nicola Tammaro di Montecorice (SA).