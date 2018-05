La Canottieri Velocior fa incètta di medaglie

La Spezia - La Società Canottieri Velocior 1883 torna da Genova Pra’ con un ricco bottino di medaglie ottenute alla Seconda Regata Regionale Aperta. La storica società remiera spezzina ha fatto registrare nella trasferta genovese quattro primi posti, sette secondi posti e 5 terzi posti ottenuti dai 22 equipaggi presenti a difesa dei colori bianco e azzurri. Un plauso particolare va agli equipaggi femminili, che sono tornati a Spezia con due ori, due argenti e due bronzi.



Ecco tutte le medaglie della Velocior 1883: Oro nel Quattro di coppia misto Murcarolo con Federici Giorgio Alberto e Pennucci Elia; Oro nel Doppio Allievi C Maschile con Grossi Gabriele, Lucchinelli Andrea; Oro nel Singolo Junior Femminile con Benvenuto Aurora; Oro nel Quattro di Coppia Junior Femminile con Mencacci Annalisa, Greco Anna, Capellini Ella, Marsich Milena; Argento nel Quattro Senza Ragazzi Maschile con Raimondi Thomas, Menchelli Pietro, Mascolo Daniele, Peghini Marco; Argento nel Due Senza Senior A Maschile con Federici Giorgio Alberto, Pennucci Elia; Argento con il Quattro Senza Senior Maschile composto da Carassale Mattia, Cespi Giulio, Malvolti Luca, Marcellino Nicolò; Argento per Doppio Junior Femminile con Benvenuto Aurora, Dughetti Chiara. Secondo piazzamento nel Singolo Junior Femminile anche per Dughetti Chiara; per il Quattro di Coppia Ragazzi Maschile, che ha visto scendere in acqua Nicolò Boschi, Bertonati Edoardo, Morvillo Gianmaria, Francesco Greco. Ottiene il secondo gradino del podio anche l’Otto Senior Maschile con Carassale Mattia, Manfredini Gianluca, Gallotti Vittorio, Malvolti Luca, Marcellino Gianluca, Marcellino Nicolò, Pintus Giorgio, Matana Zeno, Raimondi Thomas (timoniere). Il Bronzo, infine, se lo sono aggiudicati Stella Giorgia nel Singolo 7,20 Allievi C Femminile; Coluccia Giacomo, Marcellini Gianluca nel Doppio Senior Maschile; Ferranti Matteo, Mencacci Matteo, Montefiori Manrico, Talamona Edoardo nel Quattro di Coppia Junior Maschile; Menchelli Mario nel Singolo 7,20 Allievi B2 Maschile; Pecunia Giada nel Singolo Cadetti Femminile.



Gli altri piazzamenti della Velocior 1883 sono: Quarta posizione nel Singolo 7,20 Allievi B1 Maschile con Rapallini Matteo; Quarto piazzamento di Mammi Christopher nel Singolo 7,20 Allievi B2 Maschile; Quarto l’equipaggio del Quattro di coppia Cadetti Maschile composto da Cerri Davide, Landi Francesco, Lia Lorenzo, Rio Giovanni; Quarto Matana Zeno nel Singolo Pesi Leggeri Maschile; Quarta nel Singolo Cadetti Femminile Coluccia Serena; Quarta anche Mencacci Annalisa nel Singolo Ragazzi Femminile; nel Singolo Ragazzi Maschile Bernabò Luca è arrivato sesto, Schioppo Tommaso Quinto e Scarfì Michelangelo Quarto. Per essere sempre aggiornati sulle attività agonistiche e non solo della Velocior 1883 consultare il sito web www.velocior1883.it e la pagina Facebook “Canottieri Velocior 1883 asd”.