La B riparte dal 2-2 fra Frosinone e Pordenone. Domani tocca agli Aquilotti

La Spezia - Non sono mancate le emozioni nell'anticipo della ventesima giornata di Serie B, e del girone di ritorno apertosi ieri sera con il pareggio tra Frosinone e Cittadella. In avvio sono stati i padroni di casa ad andare in vantaggio su rigore con Dionisi ma i friulani hanno avuto la forza di pareggiare prima dell'intervallo con Candellone e poi di passare in vantaggio ad inizio ripresa con Pobega. I ciociari hanno avuto un moto d'orgoglio con Brighenti che pochi minuti dopo si è conquistato un rigore concesso da Pezzuto. Dal dischetto Ciano si è prima fatto ipnotizzare da Di Gregorio e poi ha colto ribattuta mettendo dentro il definitivo 2-2.



Oggi alle 15.00 in campo Trapani-Ascoli, Juve Stabia-Empoli, Cremonese-Venezia e Livorno-Entella. Alle 18.00 Chievo-Perugia e domani di nuovo in campo Spezia-Cittadella e Pescara-Salernitana nel pomeriggio quindi alle 21.00 Benevento-Pisa. Chiuderà lunedì sera il derby calabrese Cosenza-Crotone.