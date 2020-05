La A vuole giocare dal 13 giugno, sennò classifiche in mano alla FIGC

La Spezia - La versione riveduta e corretta del protocollo sanitario per la ripresa dell'attività calcistica è stata lavorata in queste ore e approderà presto tra le mani del governo. In attesa del via libera dal Comitato tecnico scientifico, la serie A spera adesso di poter ottenere da Sky e DAZN il pagamento della rata per i diritti televisivi, ripartire con gli allenamenti il prossimo lunedì e con il campionato il 13 giugno. E' quanto esce dall'assemblea odierna. La serie B si accoderà con buona probabilità, seguendo lo stesso piano d'azione forse con qualche giorno di ritardo.

Intanto nel Decreto Rilancio dovrebbe essere inserita una norma che di fatto rappresenta il Piano B. In caso non si potesse tornare a giocare, "le federazioni sportive possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020 nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati per la successiva stagione sportiva 2020-2021". Così si legge nella bozza. In pratica cinque righe che sono già stati definiti "disinnesca ricorsi".