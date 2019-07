La 4x400 Duferco stacca il pass per gli italiani assoluti

La Spezia - In attesa del secondo round del trofeo Polytan in programma domani al Montagna intenso week-end di atletica quello appena trascorso al campo di via dei Pioppi, con oltre 200 atleti impegnati nel Campionato regionale assoluto e master nelle discipline della corsa, dei salti e dei lanci organizzato dalla Dufero Atletica Spezia sotto l’egida della FIDAL.



Tanti i buoni risultati, e proprio l’ultima gara in programma nella due giorni ha regalato una grossa soddisfazione sportiva alle ragazze della staffetta 4x400 che hanno strappato il biglietto per i Nazionali di Bressanone in autunno grazie ad un ottimo 3’57”40, davvero complimenti a Ilaria Canaccini, Rita Ricciotti, Eleonora Martini e Rachele Gerardi, atlete di punta veterane della società organizzatrice Duferco Atletica Spezia presieduta da Stefano Mei e diretta dallo staff di Chicco Leporati: “La Gherardi si è concessa il bis nei 400 ostacoli femminili- sottolinea Leporati - con il tempo di 1’02”88, davanti a Elisa Sacco (1’09”75) della Arcobaleno Savona e Carlotta Bartoli della Duferco (1’14”05)”.



Da rimarcare anche i salti in alto di Simone Luminoso del Trionfo Ligure con 2 metri e 13, davanti a Edoardo Basso del Cus Genova e Nicolò Saettone dell’Arcobaleno Savona ex aequo con 1,75 .



Sfilando le classiche maschili di ieri pomeriggio nei 200 primo Riccardo Bertazzi (Atl.Levante) in 23'09”, secondo Alessandro Gulino (Cus Genova) 23’28”, terzo Dario Fornaca (Atl.Levante) in 23’56”, negli 800 Andrea Del Sarto (Duferco Atletica Spezia) in 1’58”11, Alessio Padula e Marco Zunino (Arcobaleno Savona) in 1’58”45”e 1’58”85, nel salto in lungo vince Andrea Melchiorre (Duferco Atletica Spezia) con 6 metri 70, davanti a Lorenzo Zanona e Michele Marchiori (Arcobaleno Savona) con 6,60 e 6,38. Ecco i femminili: nei 200 metri Arcobaleno Savona sul podio con Marella Toblini (25’77”) e Ilaria Elvira Accame (25’82”) davanti a Annalisa Rocchi (Cus Genova) in 26’32”. Negli 800 Benedetta Dal Bianco (Trionfo Ligure) 2’28”92, Sara Pettirosso (Duferco Atletica Spezia) 2’29”63, Simona Guarino (Cus Genova) 2’43”56, nei 400 ostacoli Rachele Gerardi (Duferco Atletica Spezia) 1’02”88, Elisa Sacco (Arcobaleno Savona) 1’09”75, Carlotta Bartoli (Duferco) 1’14”05. Nel salto in alto Elena Rigo (Maurina Olio Carli) 3 metri 25, Matilde Lintas (Trionfo Ligure) 2 metri 70, Simona Moggia (Duferco) 2 metri 40. Nel martello vince Ilaria Marasso (Trionfo Ligure) 45,82, Clara Anna Lucia Degni (Arcobaleno Savona) 36,14, Sofia Trivelli (Duferco Atletica Spezia) con 25,17, Luana Gavioli (Cus Genova) 25,08. Nel giavellotto vittoria di Cristal Francisco Reyes (Duferco Atletica Spezia) con 15 metri e14, Sofia Intili (Cus Genova) 36,74, Silvia Di Gioia (Arcobaleno Savona) 34,14. A chiudere la giornata le staffette femminili 4x100 con Aurora Greppi, Martina Marre Brunenghi, Giuditta Ponsicchi e Annalisa Rocchi (Cus Genova) con il tempo di 49'18" davanti a Valeria Cozzani, Eleonora Martini, Elena Arena e Elisabetta Giusti (Duferco Atletica Spezia) in 49'45", nella 4 x 400 come già detto prime le ragazze della Duferco Ilaria Canaccini, Rita Ricciotti, Eleonora Martini e Rachele Gerardi in 3'57"40 davanti a Alice Branchi, Caterina Bandini, Anna Quattromini e Martina Galeotti (Cus Parma) in 4'11"42.



Nella giornata di sabato nei 100 metri maschili primo Alessandro Cirillo (As Atletica Sarzana) in 11’05”, davanti a Matteo Orsatti (Cus Parma) in 11’06” e Francesco Maria Gallo (Trionfo Ligure) in 11’07”. Nei 400 Alessandro La Mantia (Duferco Atletica Spezia) in 49’66”, Attilio Momi (Atl. Levante) in 52'93”,Alberto Maggetti (Duferco Atletica Spezia) in 57’ 55”, nei 1500 Andrea Del Sarto (Duferco Atletica Spezia) in 4’02’04”, Andrea Azzarini (Trionfo Ligure) in 4’11’77”, Paolo Bonazzi (Duferco Atletica Spezia) in 4’12’56”. Nel salto triplo Michele Marchiori ( Atletica Arcobaleno Savona) con 13 metri e 70 centimetri, Carbini Daniel (Trionfo Ligure) con la misura di 13.10, Lorenzo Limongi (Atletica Sarzana)con 12.78. Nella gara di salto con l’asta Gabriele Mura (Cus Genova) con 4 metri, Nicolò Saettone (Arcobaleno Savona) con 3,60 metri, Edoardo Lazzari (Trionfo ligure) con 2,70 metri. Nel lancio del disco Gioele Buzzanca (Atletica Arcobaleno Savona) con 42 metri 97, Federico Romei (Maurina Olio Carli ) con 39,79 metri, Luca Bragheri (Trionfo Ligure) con 34,05 metri. Nel giavellotto Denis Canepa (Arcobaleno Savona) con un lancio da 65,83 metri, Nicolò Castro (Trionfo Ligure) con 55,50 metri, Francesco Valentini (Duferco Atletica Spezia) con 47,94. Nelle gare femminili in evidenza la scattista di casa Elena Arena (Duferco Atl. Spezia) che ha vinto i 100 metri in 12’55” davanti a Giuditta Ponsicchi (Cus Genova) in 12’68” e Eleonora Martini (Duferco Atl.Spezia) in 12’90”. Nei 400 vince Rita Ricciotti (Spezia Duferco) in 59’24” davanti a Valentina Russo (Cus Genova) in 1'00’94” e Ilaria Canaccini (Duferco Atletica Spezia) in 1’00’95”. Nel salto triplo Irene Cassinelli (Atl. Universale Don Bosco) con 10 metri e 96, Asia Ciuffardi (Duferco Atletica Spezia) con 10 metri e 84, Elisa Montaldo (Acobaleno Savona) con 10 metri e 34. Nel peso Ermelinda Torrente (Atl. Sarzana) con 11.53, Marella Toblini (Arcobaleno Savona) con 9.30, Clara Degni (Arcobaleno Savona) con 8.54. Nel lancio del martello vince Ilaria Marasso (Trionfo Ligure) con 45 metri e 82, seconda –Clara Degni (Arcobaleno Savona) con 36,14 metri, terza Sofia Trivelli (Duferco Atletica Spezia) con 25,17 metri. Infine nella staffetta 4x100 prime Aurora Greppi, Martina Marre Brunenghi, Giuditta Ponsicchi e Annalisa Rocchi (Cus Genova) in 49’18” davanti a Valeria Cozzani, Eleonora Martini, Elena Arena e Elisabetta Giunti (Duferco Atletica Spezia) in 49’45”.