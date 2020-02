LO SPEZIA FA LE "ORECCHIE" AL PERUGIA E AL CAMPIONATO

La Spezia - PERUGIA-SPEZIA 0-3

Marcatore: 40'pt rig. M. Ricci, 16'st Nzola, 28'st rig. F. Ricci



PERUGIA: (3-5-2) Vicario; Rajkovic, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Greco (22'st Carraro), Nicolussi, Falasco (1°st Rosi); Melchiorri (27'st Falcinelli), Iemmello. A disp. Fulignati, Albertoni, Nzita, Sgarbi, Dragomir, Buonaiuto, Barone, Kouan, Capone. All.: Cosmi.



SPEZIA: (4-3-3) Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi Marchizza; Bartolomei, M. Ricci, Mora; Ragusa (9'st F. Ricci), Nzola (29'st Galabinov), Gyasi (39'st Di Gaudio). A disp. Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Acampora, Di Gaudio, Mastinu, Gudjohnsen, Bidaoui. All. Italiano



Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna

Assistenti: Gianluca Sechi (Sassari) e Davide Miele (Torino)

Iv Uomo: Ermanno Feliciani (Teramo)

Ammoniti: Falasco, Greco, Rajkovic, Marchizza, Gyasi

Recupero: 1'(pt), 0'(pt)



PRE-PARTITA

17.30 - In una delle tane più complicate della serie B, lo Spezia di Italiano va alla ricerca della cifra tonda: dopo nove risultati utili consecutivi gli aquilotti cercheranno di uscire dal Curi con punti in tasca per fare 10. Niente partita per Giulio Maggiore, squalificato, la formazione è quella che ti aspetti: davanti a Scuffet, confermato il pachetto arretrato che fa bene ormai da tanto tempo, con Matteo Ricci alla regia, e il rientrante Bartolomei ad agire da mezzo destro, insieme a Mora suo omologo a sinistra. Anche davanti nessuna sorpresa: il tridente visto nelle ultime due uscite dà garanzie e così vicino a M'Bala Nzola ci saranno ancora Nino Ragusa a destra e Gyasi a sinistra.



17.55 - All'ultimo istante tegola per lo Spezia: durante il riscaldamento si fa male Erlic e al suo posto giocherà Terzi.



PRIMO TEMPO

L'esperienza, il carattere, il pubblico amico contro la fiducia, l'entusiasmo e una classifica che migliora settimana dopo settimana: nella tana del Curi, Perugia e Spezia giocano per l'alta classifica, dopo un pomeriggio a guardare le altre e la prospettiva di accorciare ancora un po' sulle formazioni di testa. Al di là dei conteggi, prematuri visto che siamo solo a febbraio, è una prova del nove per testare la maturità dei bianchi, la rosa più giovane della cadetteria, al cospetto di una delle formazioni invece più esperte. Il 3-5-2 di Serse Cosmi per giocare numericamente alla pari col tridente e disporre di un uomo in più in fase di possesso. Con Terzi al posto di Erlic, infortunatosi nel riscaldamento, inizio in equilibrio, talmento reale che i primi 15' volano via come un allenamento, eccezion fatta per la stoccata di Gyasi al minuto 13 che finisce sulla schiena di Gyomber prima che nuocia a Vicario. Grande fisicità in mediana: sarà nella zona nevralgica che alla lunga si decideranno le sorti del match.



Tattica, fisica, in equilibrio: le emozioni marcano visita.

Spezia reattivo, pericoloso sugli esterni, il Perugia sulle palle alte risponde presente ma soffre l'aggressività dei bianchi, apparsi piuttosto disinvolti nello stare in campo. La convinzione di poter stare in campo alla pari è suffragata dall'atteggiamento e certe cose si vedono subito: gli aquilotti pressano altissimi, confidando su un palleggio non irresistibile da parte dei centrali difensivi biancorossi. Così Nzola e Gyasi sgraffignano palloni nella zona calda, facendo ripartire velocemente l'azione come al 22' quando l'italo-ghanese si butta nello spazio cercando al centro Ragusa, francobollato da un avversario che lo manda fuori tempo proprio quando la palla gli sta arrivando addosso. La personalità di Ricci e compagni si fa sentire anche sui duelli diretti: Cosmi scuote spesso la testa e i grifoni usano le cattive e patisce due cartellini gialli che diagnosticano un po' di imbarazzo mentre la punizione a pelo d'erba da venticinque metri di Bartolomei esce un metro a lato della porta perugina. I duecento tifosi giunti dal Golfo non possono che essere soddisfatti.



Il ritmo imposto, la personalità, il collettivo che suona. E un gol inevitabile.

Mora e Bartolomei, chiavi tattiche della gara: accorciano nella fase difensiva, si trasformano in ali aggiuntive quando attaccano. Il Perugia ci capisce poco perché lo Spezia è tutto ritmo e sovrapposizioni. Proprio Mora si guadagna un fallo con esperienza nel tentativo di entrare in area, per una punizione affidata a Bartolomei: in una mattonella dove generalmente si crossa, Bartolomei calcia direttamente in porta ma Vicario si protende e toglie la sfera dal sette. E' un buon momento, anzi ottimo per lo Spezia, non serve produrre milioni di occasioni per capirlo. Uno Spezia che al 40' costruisce le condizioni per passare: su un'accelerazione improvvisa sull'out sinistro, Ragusa riesce con esperienza a mettere il muso avanti, cadendo sul contatto con l'esoridente Rajkovic: il mestiere fa la differenza e l'attaccante siciliano ne ha da vendere. L'arbitro, Aureliano di Bologna, è a due passi e mira il dischetto, senza remore: lo specialista è Matteo Ricci che spiazza Vicario con sicurezza, proprio di fronte alla curva di casa. Da ex neutralizza un po' la sua voglia di esplodere, ma come all'andata è ancora lui a purgare i grifoni. Avanti Spezia, avanti meritatamente.



SECONDO TEMPO

Non saremmo voluti essere negli spogliatoi del Perugia, perché conoscendo Cosmi non è certo come ascoltare un audio-libro. Al rientro in campo, gli umbri tentano di partire forte per sorprendere l'avversario nelle prime fasi di gioco: al 3' il primo squillo arriva su un colpo di testa generoso di Gyomber che obbliga Scuffet ad accartocciarsi sul suo palo. E' però l'unico pericolo di un certo spessore portato dal Perugia, perché lo Spezia dietro concede le briciole. Iemmello rimane spesso schiacciato fra Trzi e Capradossi mentre dieci metri più avanti i ragazzi di Italiano si rimettono a giocare con le stesse modalità della prima frazione, prendendosi una pausa invece nel pressing: la gara è lunga e bisogna anche sapersi gestire. E' nelle mischie però che qualcosa può capitare: al 7' su un traversone, Angella salta più in alto di tutti ma non trova la porta. C'è più pressione e convinzione nell'attaccare, il pubblico sente che è il momento di alzare i decibel, mentre su una ripartenza che fa respirare, Ragusa ferma la sua corsa e si tocca l'aduttore della coscia destra. Il pubblico non apprezza ma l'infortunio è reale e lo mette fuori causa: dentro Fede Ricci. Cinquantacinque minuti di nulla, quelli di Pietro Iemmello che però su una palla vagante dimostra di essere sempre pronto ad alzarsi il voto in pagella: la sua prima conclusione della gara trova i cingoli di Capradossi.



Applausi commossi: Nzola e Federico Ricci sigillano il pomeriggio.

La voglia del Perugia è più sui nervi e sul fattore ambientale, lo Spezia è una squadra giovane ma ha il cinismo dei manager d'azienda e su una giocata di prima sulla sinistra costruisce un capolavoro del calcio. Pare un musical, per quanto è corale la giocata che porta al gol Mbala Nzola al minuto 16: il no-look di Mora apre la strada a Bartolomei che vola sulla destra, alza lo sguardo per servire Nzola che colpisce di sinistro di prima intenzione bucando Vicario. Uno spartito suonato all'unisono e la danza africana che esplode sul terreno del Curi: Perugia-Spezia 0-2. Un raddoppio mortifero per il Perugia e Spezia che prova a sigillare il pacco e metterlo sul pullman: al 18' è Federico Ricci a sfiorare il tris ma Vicario c'è e tiene i grifoni dentro la patrtita. Ci prova Iemmello a cambiare l'inerzia: un ex mai troppo amato da queste parti, reo dell'esultanza beffarda nella gara d'andata che la gente del Picco non ha certo dimenticato. E' lui al 21' ad infilarsi tra le maglie della difesa ma Scuffet alza il muro. La gamba dello Spezia fa impressione: fase difensiva e offensiva coinvolgono tutti gli effettivi. E su una ripartenza arriva il terzo gol, che uccide il match: Gyasi ne ha ancora, sfida in velocità Gyomber, azzarda un doppio passo fulminante e vola in area. Il fallo è netto, il rigore inevitabile: lo segnerà Federico Ricci, al quale il fratello Matteo concede l'omaggio.



Le mani in alto: c'è una squadra da applaudire. Ha la maglia bianca.

Il tris è un'iniezione fatale: Cosmi non urla più, Iemmello cammina con le mani sui fianchi, è il segno della resa anticipata. I gol non sono episodi, ma soltanto il suggello di una prestazione perfetta che consegna il quinto posto solitario in classifica con una partita da recuperare: inutile dire, e infatti non lo diciamo, che cosa potrebbe accadere martedì sera intorno alle 23. Ma siccome c'è tempo per svegliarsi tutti sudati, Italiano manda in campo Di Gaudio e continua ad urlare ai suoi di non smettere di correre e azzannare l'avversario: nessuna accademia, ci vuole rispetto per l'avversario dopo averlo battuto sul campo, con merito. Difficile individuare uno che ha giocato meglio nello Spezia, non capita spesso essere in difficoltà a regalare la palma del migliore. Ma un complimento in più va a capitan Terzi che entra in campo a freddo, una volta appreso dell'infortunio di Erlic nel riscaldamento: non una sbavatura, un'indecisione. Lo Spezia non perde dal 9 novembre a Pisa, ci pensate? Dieci risultati utili consecutivi, Di Carlo era arrivato ad undici, e c'è quindi nel mirino un altro piccolo record da battere. Ma soprattutto prima vittoria nella storia in quel di Perugia, ancora senza subire gol. Non serve aggiungere altro, solo da fare i complimenti a tutti.