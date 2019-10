LA TERAPIA DEI TRE PUNTI, PICCO DI GIOIA

La Spezia - SPEZIA-JUVE STABIA 2-0

Marcatore: 18'pt Bidaoui, 6'st Capradossi



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Bartolomei, Ricci M., Mora; Ricci F. (25'st Ragusa), Gudjohnsen (12'st Gyasi), Bidaoui (26'st Delano). A disp. Krapikas, Desjardins, Gyasi, Mastinu, Bastoni, Ferrer, Maggiore, Benedetti, Erlic. All. Vincenzo Italiano



JUVE STABIA (4-3-3)

Russo; Vitiello, Mezavilla, Troest, Germoni; Mallamo (9'st Cissè), Calò, Calvano; Canotto (15'st Carlini), Forte, Elia (20'st Ricci G.). A disp. Branduani, Boateng, Melara, Vicente, Rossi, Del Sole, Addae, Fazio, Tonucci. All. Fabio Caserta



Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo

Collaboratori: Manuel Robilotta di Sala Consilina e Davide Miele di Torino

Iv Uomo: Giacomo Camplone di Pescara

Ammoniti: Ricci M., Ramos, Calò, Italiano, Mora, Ricci G.

Recupero: 0'(pt), 5'(st)

Spettatori: 4800 circa (1030 paganti di cui 124 ospiti + 3751 abbonati)

Incasso partita: 8.850,00



PRE-PARTITA

14.27 - La puntura di vita di Pescara sia solo l'inizio di una cura fatta di certezze, che durino il più a lungo possibile perché il gap accumulato non consente altre pause. Vincere contro la Juve Stabia servirebbe per tutta una serie di motivi, finanche banali da elencare: innanzitutto perché alla misera classifica dello Spezia servono tre punti, in secondo luogo perché il "Picco" merita la sua prima soddisfazione dell'anno, in terzo luogo perché si tratta di un vero e proprio scontro diretto, da non sbagliare come accaduto contro il Trapani. Sembra estate in Viale Fieschi, il cielo ha inghiottite nuvole e piogge ed è proprio il sabato ideale per risalire le scale del tempio. In centotrenta per tifare Juve Stabia, il grosso direttamente da Castellammare: il settore ospiti è al sole e, malgrado sia la fine di ottobre, ci si può tranquillamente presentare in bermuda.



PRIMO TEMPO

Svein Aron Gudjohnsen ha convinto Vincenzo Italiano: c'è il giovane islandese, decisivo all'Adriatico, a guidare il reparto avanzato dello Spezia che spera nell'estro e nelle serpentine di Federico Ricci e Soufiane Bidaoui. Per il resto è lo Spezia secondo l'usuale 4-3-3 che poi è anche lo schema tattico di Caserta, grande ex regista delle Vespe, protagonista anche al Picco nell'ultima parte della sua carriera. Gli occhi di Terzi e Capradossi sono tutti per Francesco Forte, che ha caratteristiche che possono preoccupare oltre ad essere l'ex di turno. Spezia e Juve Stabia al momento rappresentano le peggior difese del torneo ed è forse per questo motivo che l'inizio della gara è decisamente molto tattico per non dire prudente: tutti preoccupati a tenere le posizioni e non concedere la superiorità numerica in fase offensiva. Caserta ha studiato le caratteristiche altrui, applicando due gabbie, una per Federico Ricci e l'altra per Bidaoui: teme il loro uno contro uno e si sgola coi suoi per farglielo capire. Dalla parte opposta qualche difficoltà ce l'ha Vignali, ma non per colpa sua: lo spezzino si trova spesso solo contro due avversari e per due volte usa tempismo e mestiere per metterci una pezza. Gli stinchi di Mezavilla neutralizzano il diagonale di Bidaoui che aveva preparato bene il mancino: la Juve ha edificato un muro, lo Spezia cerca le infiltrazioni.



Diavolerie concrete, così Bidaoui batte Russo: è il vantaggio!

Sussulto ospite al 17' quando Calò calibra una punizione al centro dell'area e Troest trova la torsione giusta, meno la mira: finisce alto sopra la trasversale ma, a scanso di equivoci, Scuffet c'era. Lo 0-0 salterà poco dopo, al minuto 18 per l'esattezza: braccia al cielo per Bidaoui che segna il suo primo gol in campionato, accentrandosi il giusto e sparando un rasoterra che, sporcato da Germon, si impenna e finisce dietro le spalle di Russo, a fil di palo. La Ferrovia sussulta, lo Spezia dopo una vita trova il modo di passare in vantaggio e nei minuti successivi ci sarebbero un paio di potenziali situazioni che gli ospiti sventano prima che diventi troppo tardi. Gudjohnsen è una punta centrale e fa il suo mestiere come si deve: spizza, suggerisce, allarga, le prende e le dà, è, insomma, dentro la partita con tutte le scarpe. Ci si aspetta di più invece dai gemelli Ricci, cui manca soprattutto quella capacità di incidere che è propria dei top player della squadra: da loro insomma ti aspetti di più, molto di più.



Finale in crescendo, la Ferrovia alza i decibel: applausi.

Lo Spezia addormenta un match che per la verità non era mai davvero decollato, d'altro canto la Juve Stabia non ha cambiato mai passo, preferendo evitare scoperture che porterebbero guai: prendere il raddoppio in contropiede non avrebbe alcun senso, con tutto il tempo che rimane da giocare. I bianchi spendono qualche giallo in falli tattici stronca-ambizioni, segnale primordiale di una maturazione che i risultati, non c'è niente da fare, sanno corroborare meglio di qualunque psicoterapeuta. Piace la squadra di Italiano nell'applicazione pulita e diligente di Vignali e Ramos, puntelli difensivi che mostrano le zanne a Canotto ed Elia. Anche il finale è di marca spezzina, palleggio Italiano style, peccato per qualche bello scambio sullo stesso che maledettamente si ferma ai venti metri. Ma è indubbio, la Ferrovia sente il suo Spezia, apre la gola ed alza i decibel: intervallo. Applausi.



SECONDO TEMPO

I pugni di Danilo Russo dopo nemmeno 120'' dal ritorno in campo per neutralizzare il siluro di Bidaoui che questa volta calcia col sinistro di prima intenzione su servizio di Federico Ricci: lo Spezia riprende da dove ha iniziato trovando la Juve Stabia curiosamente sorpresa da una mezza ripartenza. Rischia grosso la squadra campana dopo 5' e deve ringraziare l'arbitro Di Martino: Federico Ricci riesce a sgusciare via alla marcatura di Germoni a centimetri dalla linea di fondo, poi stramazza al suolo sul contatto con il 23 stabiese. Un'azione che, vista dalla tribuna, sembra raccontare di un rigore solare, ma non è così per chi lo deve sancire: la bandierina dell'assistente Davide Miele segnala soltanto un calcio d'angolo. Ironia della sorte proprio da quel corner e da quella vicenda contestata nasce il raddoppio aquilotto: la parabola arcuata di Matteo Ricci impatta alla perfezione sulla capoccia capitolina di Elio Capradossi che salta anche davanti a Gudjohnsen e gonfia le rete. Secondo sigillo dell'ex romanista in questo campionato.



Secondo giallo di Germoni, piove sul bagnato per gli ospiti.

Il "Picco" rivive gli altri tempi non tanto sui gol quanto su un contatto decisamente poco ortodosso proprio sotto la balaustra della tribuna: l'entrata di Calaò su Bidaoui suggerisce un cartellino diverso da quello giallo e nell'incedere un po' pazzo del momento lo stesso belga-marocchino si ritroverà una manciata di secondi più tardi a volare sulla sinistra e sprecare un diagonale anziché servire più comodamente Federico Ricci che aveva corso insieme a lui dall'altra parte del campo. Un egoismo che ritroveremo anche al 21' e che fa arrabbiare non poco perchè bisognerebbe chiuderla: l'ennesima irresistibile incursione del 26 piega sull'interno e potrebbe mandare in porta il solitario Bartolomei ma l'esterno aquilotto, forse accecato anche dalla stanchezza, preferisce concludere: tiro centrale, strozzato, e facile per Russo. Quando invece porta a termine tutto quanto gli è richiesto è Gyasi, nel frattempo subentrato ad un acciaccato Gudj (si tocca l'adduttore) a divorarsi il tris: la sua girata di prima intenzione sfiora il palo ma questa volta l'assist del compagno era un cioccolatino.



Lo Spezia risparmia le energie, alle viste dieci giorni da urlo.

I gialloblu provano ad alleggerire la pressione gettando nel mezzo dell'area aquilotta qualche pallone che imbarazza forse un po' troppo ma è roba di due folate, mica di più. Minuti anche per Ragusa, servirà anche lui nel proseguo, visto che si giocheranno diverse partite ravvicinate. I bianchi vogliono farne almeno un altro per avvicinarsi al pareggio nella differenza reti, ma sotto porta manca lucidità e forse anche la tensione nervosa giusta. Dalla parte opposta il neo-entrato Carlini è l'unico degli ospiti a non aver staccato la spina: sua la conclusione centralissima e per niente pericolosa, ma almeno ce la mette tutta. E' giusto guardare oltre il pomeriggio, basta leggere il calendario per capire che la battaglia per la categoria è solo iniziata: martedì ad Empoli, venerdì arriva il Chievo poi la trasferta di Pisa, il 9 novembre, prima della pausa. Davanti allo Spezia un trittico complicatissimo per una squadra in convalescenza ma che oggi mostra l'ardore di chi vuole uscire da una situazione bruttissima diventata bruttina.