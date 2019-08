LA SBLOCCA BONAZZOLI, LA RIPRENDE GUDJOHNSEN

La Spezia - SPEZIA-SAMPDORIA 1-1

13’pt Bonazzoli, 16’pt Gudjohnsen



SPEZIA (4-3-3)

Krapikas; Vignali, Terzi, Marchizza, Ramos; Bartolomei, Ricci M., Mora; Ricci F., Gudjohnsen, Delano. A disp. Desjardins, Barone, Acampora, Gyasi, Capradossi, Awua, De Francesco, Bastoni, Crivello, Maggiore, Benedetti, Erlic, Buffonge, Pinto.

All. Vincenzo Italiano



SAMPDORIA (4-3-3)

Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Thorosby ,Viera, Linetty; Ramirez, Bonazzoli, Maroni. A disp. Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Barreto, Bahlouli, Jankto, Regini, Murillo, Bereszynski, Pompetti, Quagliarella, D’Amico.

All. Eusebio Di Francesco



Arbitro: Davide Ghersini (Genova)

Assistenti: Antonio Vono (Soverato), Andrea Zingarelli (Siena)



Ammonito: Ricci M.



Pre partita

Esordio stagionale in casa per lo Spezia di Vincenzo Italiano. La Sampdoria di Eusebio Di Francesco tiene a battesimo gli aquilotti reduci dalle due settimane di Sarnano agli ordini del nuovo tecnico. La promessa di un calcio offensivo, tambureggiante, divertente è quella che accompagna l’avventura della stagione 2019/20. Oggi un primo approccio da parte della piazza, in occasione di un’amichevole che rende omaggio alla memoria di Ilaria e Mattia, due ragazzi di curva scomparsi troppo presto ma mai dimenticati. Nell’undici iniziale c’è Marchizza in difesa accanto a Terzi, il centrocampo ricalca quello mariniano mentre l’attacco vede in campo subito i due nuovi arrivati Federico Ricci e Delano Burgzorg con Sveinn Gudjohnsen.



PRIMO TEMPO

Un tiro per parte, Federici Ricci da un lato e Ferrari dall’altro, inaugurano questa amichevole. Terreno di gioco del “Picco” davvero stupendo, già in forma campionato. La prima vera occasione però è sui piedi di Gudjohnsen che può tirare dal limite dopo che Federico aveva recuperato un pallone sparacchiato malaccio da Audero per liberare l’area. Aquilotti che da subito non si risparmiano in fatto di corsa. Pressing alto delle mezzali e terzini pronti a salire ogni volta che il possesso è casalingo.



Ritmi alti, difese in affanno

Ritmi davvero alti per essere un’amichevole estiva, lo stesso ritmo che Italiano vive dalla panchina. Incitamenti continui e inviti a giocare il pallone sin dall’area, tanto che Krapikas a un certo punto azzarda con successo addirittura il dribbling su Bonazzoli. Proprio il numero 9 segnerà pochi minuti dopo dopo un pallone gestito non senza difficoltà da Marchizza e finito tra i piedi di Viera, bravo a servire l’attaccante al limite. Pallone spostato sulla sinistra e scagliato nell’angolo alla sinistra del lituano. Il pareggio non tarda ad arrivare e ancora una volta è il pressing a causare l’errore. Federico induce all’errore Colley e serve il gemello Matteo, lesto a servire al centro dell’area Gudjohnsen che si allunga con il sinistro e a porta vuota insacca.



Federico di prima, Delano di corsa

Spettacolari i cambi di campo di Federico Ricci per lanciare il collega dell’altra fascia, il longilineo Delano Burgzorg. Lanci tagliati per cogliere la corsa dell’olandese, che davvero mostra doti fisiche fuori dal comune e una facilità di corsa incredibile. Scambio di prima a centrocampo e palla lunga per il numero 7 arrivato da De Graafschap sembra poter diventare uno dei movimenti classici dello Spezia di Italiano.