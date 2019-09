LA REALTA' E' QUESTA, SI PENSI ALLA CATEGORIA

La Spezia - SPEZIA-TRAPANI 2-4

Marcatore: 20'pt Nzola, 34'st Luperini; 39'pt Ragusa; 41'pt Pettinari; 15'st Pettinari; 26'st Bartolomei



SPEZIA (4-3-3)

Krapikas; Salva Ferrer, Capradossi, Terzi, Bastoni; Maggiore, Matteo Ricci (16'st Bidaoui), Mora (1'st Bartolomei); Ragusa, Gyasi, Delano (1'st Federico Ricci) A disp. Scuffet, Desjardins, Vignali, Marchizza, Gudjohnsen, Benedetti, Erlic, Buffonge. All. Vincenzo Italiano



TRAPANI (4-3-3)

Carnesecchi; Del Prete, Pagliarulo, Scognamillo (43'st Fornasier), Jakimovski; Luperini, Taugourdeau, Moscati; Nzola, Pettinari (25'st Tulli), Aloi (35'st Colpani). A disp. Dini, Stancapiano, Da Silva, Minelli, Cauz, Candela, Scaglia, Golfo, Fornasier, Canino. All. Francesco Baldini.



Arbitro: Amabile di Vicenza

Assistenti: Capaldo di Napoli, Perrotti di Campobasso

Iv Uomo: Serra di Torino

Recupero: 2'(pt), 5'(st)

Spettatori: 5mila circa (1170 paganti + 3730 abbonati)

Ammoniti: Taugourdeau



PRE-PARTITA

14.31 - C'è una barca da raddrizzare, c'è da farlo in fretta. Perchè se non sei abituato a certi mari tempestosi e vivi da anni nella bonaccia, rischi di farti ingoiare nel tunnel della negatività e poi uscirne diventa impossibile. Il pensiero comune, dopo la conferenza stampa non certo formale di Guido Angelozzi, sembra essere proprio questo dalle parti di Viale Fieschi: rispettando la metafora marittima, questo Spezia ci sembra un equipaggio con tante potenziali individualità che possono fare bene quando la situazione è sotto controllo, ma che presenta tutte le proprie fragilità alla prima onda di un certo tipo.



14.45 - Squadre in campo per il riscaldamento, larghi vuoti allo stadio. Italiano opta per alcuni accorgimenti: dentro il catalano Salva Ferrer e Antonino Ragusa, il primo, da terzino destro, al posto di Vignali, l'ex Hellas nel tridente d'attacco che avrà ancora l'adattato Gyasi come punta centrale. Arbitra Daniel Amabile di Valdagno, alla prima stagione in serie B, dove ha già diretto due partite. Cielo plumbeo, minaccioso di pioggia che inizia a cadere fina ad una manciata di minuti dal fischio d'inizio.



PRIMO TEMPO

Per la maglia, per la classifica e anche per la storia. C'è solo ed unicamente da vincere questa partita per rasserenare gli animi, scacciare fantasmi e arrivare un po' più carichi alla durissima doppia sfida che porterà gli aquilotti al cospetto di due corazzate della serie B: il Benevento prima, il Pescara poi. Ma intanto c'è da battere un Trapani partito non certo bene, ma con una rosa che ha qualità per giocarsi la permanenza. Discreto ritmo fin dal principio e, a conti fatti, Trapani decisamente più volitivo degli aquilotti: al 3' Nzola trova la profondità e calcia in diagonale senza riuscire ad angolare a sufficienza, tre minuti dopo Krapikas non si fida della traiettoria e ci mette i pugni per fermare la corsa della punizione dello specialista Taugourdeau. Lo Spezia reagisce con una folata di Ragusa che dalla corsia destra pesca alla perfezione Gyasi in area piccola ma l'italo-ghanese si divora l'incredibile, non trovando la porta pur essendo dentro l'area piccola. E' molto mobile l'11 aquilotto, disponibile alla sponda e sempre collaborativo verso i compagni ma qualcuno deve fare gol e la speranza è che Ragusa corrobori il suo buon inizio con il primo sigillo in maglia bianca. Quindici minuti equilibrati, più possesso per i padroni di casa ma anche i siciliani hanno avuto le loro chances.



Krapikas disastro, regala il vantaggio al Trapani. La curva contesta il club.

Tutto nella norma o quasi. Perché al 19' lo sceneggiato si arricchisce di un capitolo che non era previsto: retropassaggio di Capradossi, Krapikas stoppa malissimo verso la propria porta, rincorre la palla alla disperata ma Nzola è più veloce di lui e lo anticipa, gonfiando la rete. Tutto questo avviene sotto la curva Ferrovia, che vedendo il pallone rotolare in rete, subisce uno shock quasi anafilattico perché un gol del genere nemmeno nelle serie horror degli anni '80. Una curva che reagisce immediatamente, esponendo uno striscione eloquente a centro curva che crea un solco profondissimo con la società più che con la squadra: "Progetto Triennale: quando dovrebbe iniziare?". Ci provano i tifosi a sostenere i propri giocatori ma non è semplice: il gol ha ucciso la verve, la qualità già mancava e anche quella cattiveria che dovrebbe farti agire in un certo modo, visto che perdi 1-0 in casa contro una neopromossa. E invece... invece al minuto 33 il gol arriva dalla parte opposta: dopo averlo rischiato in contropiede con capitan Terzi che ci mette una pezza sull'ultimo passaggio, i siciliani il raddoppio lo fanno davvero con Luperini che spunta dalle retrovie, anticipa un Salva Ferrer al rallentatore, e buca ancora Krapikas.



Ragusa illude, il Trapani uccide le speranze con il tris di Pettinari.

Un 2-0 che ucciderebbe anche il più inguaribile ottimista, la curva si ammutolisce, sul campo lo spettacolo è miserrimo e in tribuna centrale non si muove foglia. A rivitalizzare il "Picco", ironia della sorte, sarà una ripartenza per vie centrali che Maggiore conduce in velocità prima dello scarico su Ragusa che calibra un diagonale e con il destro fredda Carnesecchi sul secondo palo. Una sferzata di maestrale, ma è roba di secondi perché alla prima sortita dopo il riavvio da centrocampo, il Trapani fa addirittura tris al termine di una magistrale azione di contropiede: Taugourdeau verticalizza con il radiocomando, Luperini corre sulla destra e serve al centro un solitario Pettinari che piazza la palla sotto le gambe di Kaprikas. Il Trapani segna tre gol in una partita, dopo che ne aveva fatto uno nelle prime cinque: ci voleva lo Spezia!



SECONDO TEMPO.

Ancora vivi o spacciati? C'è un intero secondo tempo per rispondere a questo interrogativo e dipende soltanto dalla squadra di Italiano che, diversamente dal solito, siede in panchina lasciando almeno inizialmente a Nicolini il compito di dare i primi consigli ai giocatori, mentre Krapikas salva il poker sdraiandosi sulla sua destra sul tiro a colpo sicuro di Pettinari. La curva non molla, incita la squadra e Maggiore va vicinissimo al 2-3 quando calibra un destro che sfiora il montante proprio in faccia alla Ferrovia che avrebbe tanta voglia di esultare e sostenere la rimonta. Ma quale rimonta! Al 15' è invece il Trapani a chiudere virtualmente i giochi ancora in contropiede: Nzola è incontenibile e in gran velocità prima dà una sportellata a Terzi poi serve Pettinari che, pur defilatissimo, spara un diagonale che s'insacca sotto il sette, riuscendo a trovare lo spazio nell'unico cono d'ombra possibile. Un gol da vero bomber.



Maggiore è l'unico a salvarsi, Bartolomei fa il 2-4.

La disperazione impone scelte estreme, Italiano preferisce rischiare la goleada ma vuole provarci e inserisce anche Bidaoui al posto di Matteo Ricci, un altro attaccante esterno dell'elenco. Con le residue energie nervose e un Maggiore che, lui soltanto, merita gli applausi dello stadio, il timore diffuso è quello di finire trafitti altre volte. Lo Spezia prova ad attaccare a testa bassa e ad onorare quanto meno l'impegno; il Trapani invece pensa comprensibilmente a perdere tempo, nella perfetta logica di un match che ha perduto ogni tatticismo. C'è il tempo per qualcos'altro: fuori dal campo ci pensa la Ferrovia a vivere con sarcasmo questo momento nerissimo, con cori di auto-scherno che strappano sorrisi amarissimi, dentro il rettangolo la fucilata di Bartolomei si spegne sotto la trasversale per il 2-4 che, visto il clima, serve solo per i numeri.



Senza un attaccante d'area sarà sempre cosi. E ora?

I problemi dello Spezia odierno riempirebbero un libro di matematica, noi ne isoliamo uno, il solito: non sono mancati i palloni in area di rigore, anche laute pietanze per un mangiatore professionista, se quel tipo di calciatore fosse in campo. Ma senza Galabinov e con Gudjohnsen che sarebbe l'unico sostituto di ruolo, lasciato ancora una volta ai box, c'è davvero poco da fare. Così è come avere una pistola a salve. Federico Ricci ci prova con il sinistro, obbligando Carnesecchi a distendersi sul suo palo, ultima volta che lo Spezia prova a pungere, prima di un mesto fischio finale. E' una sconfitta senza appelli e nessuna recriminazione: prendere quattro gol da una squadra che ne aveva fatto uno fino ad oggi, dà già l'idea di come sia andata. Adesso toccherà ai dirigenti di questa società fare quadrato, magari anche al proprio interno, per poi affrontare a bocce ferme tutti gli aspetti e dare una linea nuova, qualunque essa sia: la cosa peggiore sarebbe perdere di vista l'obiettivo minimo che, anche se mai è stato detto, è e rimane il mantenimento della categoria. In qualsiasi modo. Ma oggi solo fischi.