LA NOSTRA VERA PRIMA VOLTA. ECCO I FUOCHI D'ARTIFICIO!

La Spezia - SPEZIA-BOLOGNA 0-0



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi. A disp. Krapikas, Mora, Ricci, Mastinu, Farias, Terzi, Bastoni, Pobega, Deiola, Ismajli, Vignali, Piccoli. All. Vincenzo Italiano.



BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. A disp. Ravaglia, Denswil, Poli, Baldursson, Rabbi, Kingsley, Svanberg, Calabresi, Diks, Pagliuca, Vergani, Khailoti. All. Sinisa Mihajlovic.



Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Assistenti: Francesco Fiore e Luigi Lanotte di Barletta

Iv uomo: Marco Serra di Torino

Var: Luigi Nasca di Bari

Avar: Dario Cecconi di Empoli

Ammoniti: Marchizza



PRE-PARTITA

20.13 - La prima volta non si scorda mai e questo è, comprensibilmente, quello che si augura Vincenzo Italiano, la sua folta rosa di alfieri e ovviamente tutta la gente del Picco che ritrova il suo tempio senza però poterlo invadere: rammaricata sì da non poter tenere a battesimo la squadra nel cuore, appena ritornata a casa dopo l'esilio in terra di Romagna. Italiano applica un turnover moderato, sempre secondo il 4-3-3: davanti a Provedel pronti Ferrer, Erlic (il cambio di Terzi), Chabot e Marchizza (per Bastoni), con Agoume (per Ricci) in regia affiancato da Maggiore (al posto di Pobega) ed Estevez. Davanti, ai lati di Nzola, ci saranno Agudelo e il rientrante Gyasi.



20.20 - Il Bologna, reduce dalla scoppola presa in casa contro la Roma, dovrà necessariamente rialzare la testa, e la gara di questa sera è l’occasione migliore per farlo: non ci sarà Mbaye, infortunatosi contro la Roma, mentre l’unico recupero porta il nome di Dijks, assente da quasi 3 mesi dai convocati. Nel 4-2-3-1 di Sinisa ci sarà Da Costa in porta, che prende il posto di Ravaglia non confermato dopo il difficile esordio di domenica: sarà protetto da una linea a 4 nella quale l’unica novità è rappresentata da Paz, che farà coppia con Danilo al centro della difesa, con De Silvestri e Tomiyasu a completare il reparto. Nella mediana felsinea volti inediti rispetto a domenica, con Medel e Dominguez che dovrebbero partire dall’inizio, mentre davanti non si tocca il terzetto alle spalle di Palacio: Vignato a destra, Barrow a sinistra e Soriano in veste di trequartista.



PRIMO TEMPO

Fa impressione il contrappasso fra la potenza di luce delle nuove lampade e il silenzio quasi religioso che accompagna la prima volta del Picco in massima serie. Due mesi e mezzo di lavori per consegnarlo adeguatamente sistemato ai desiderata televisivi con la pioggia che si arresta praticamente sul fischio d'inizio dell'esperto Giacomelli: da quel momento in poi la parola va al campo. L'equilibrio dei duellanti, ritmi bassissimi e due squadre che, partendo dal basso, rischiano qualcosa nel palleggio tanto che per due volte Da Costa sbaglia l'appoggio al compagno più vicino, segnale che il Bologna non sembra una squadra mentalmente serena. Quindici minuti iniziali non certo irresistibili: lo Spezia prova a fare il suo gioco ma Agoume non è ancora nel vivo e il Bologna si difende con tutti gli effettivi, cercando la verticalizzazione per il solito Barrow che fa a sportellate da subito col suo marcatore, Martin Erlic. Un break di Maggiore a centrocampo è la prima vera transizione corale della partita ma al 15' è di Provedel la prima parata dei 90': bastano i suoi pugni a neutralizzare il missile di Vignato che partendo da sinistra, si era spostato la palla sul destro trovando però una conclusione centralissima.