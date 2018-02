L'under 20 si porta via Pessina e Maggiore la prossima settimana

La Spezia - Due terzi di quello che era il centrocampo titolare dello Spezia fino a un mese fa convocato in nazionale. Ancora una volta Matteo Pessina e Giuglio Maggiore risponderanno alla chiamata i mister Guidi per l'amichevole di martedì 13 febbraio contro la B Italia che verrà disputata a Frosinone. Domenica mattina i due aquilotti saranno già a Roma per il ritiro al Mancini Park Hotel, struttura usata dallo stesso Spezia in più di un'occasione. In pratica ritorneranno a disposizione di Fabio Gallo solo da giovedì nella migliore delle ipotesi, alla vigilia della partenza per Novara.