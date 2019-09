L'under 17 di Totò Di Natale parte con il botto: Samp ko

La Spezia - SPEZIA-SAMPDORIA 3-1

24'pt Scieuzo (SP) 7'st rig. Afi (SP) 32'st Bertozzi (SA) 45'st Mariotti (SP)

Note: espulso al 45'st Chiarlone (SA)



SPEZIA

Pucci, Scremin G. (27'st Bertonelli), Scremin S. (25'st Sommovigo), Vietina, Magistrelli, Bertola (C), Afi, Pietra, Daniello (38'st Sechi), Scieuzo (16'st Benedettini), Mariotti. A disp. Gavellotti, Vannucchi, Campani, Tartarini, Beltrami

All. Di Natale A.



SAMPDORIA

Rossi, Alesso, Marra (17'st Migliardi), Garibbo, Dolcini (C) (8'st Serafin), Chiarlone, Izzo (8'st Bertozzi), Chiodi (8'st Chabav), Maontevago (1'st Donato), Cavovi (30'st Sanguineti), Pedicillo (30'st Ozuna). A disp. Ragher, Noceti

All. Pastorino M.



Esordio convincente per i ragazzi di mister Di Natale, che sul terreno amico dell'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" stendono i pari età blucerchiati. Spezia già pericoloso al 2' con il colpo di testa di Vietina che sfiora il palo, stessa sorte che capita al 22' alla conclusione di Scieuzo dopo una bella triangolazione tra Pietra e Mariotti. Gli aquilotti trovano comunque il vantaggio al 24' grazie a Scieuzo, lesto a recuperare palla nella metà campo avversaria e ad involarsi verso la porta difesa da Rossi, superandolo con grande freddezza.

Nella ripresa agli aquilotti bastano 7' per raddoppiare, quando Pietra calcia a botta sicura, trovando però un super Rossi a dire di no, ma sulla respinta è ancora Scieuzo ad avventarsi per primo sul pallone, battendo a rete e trovando la mano di Marra a fermare la sfera: sul dischetto si presenta Affi che supera il numero 1 blucerchiato per il momentaneo 2 a 0 spezzino. Sul fronte opposto è bravissimo invece Pucci al 13', murando Donato presentatosi tutto solo davanti alla porta aquilotta, mentre al 32' il portiere spezzino è costretto a capitolare sul calcio di punizione dal limite del neoentrato Bertozzi. La partita sembra potersi riaprire, ma nel finale è nuovamente lo Spezia a mettere il punto esclamativo sulla gara d'esordio, con un imparabile colpo di testa di Mariotti sul calcio di punizione battuto da Afi che fissa il risultato sul 3 a 1 per i ragazzi di mister Di Natale.